姊拒化療癌逝 妹勇敢接受乳癌「全治療」

2018-12-29

記者羅碧／台北報導

因著姊姊發現罹患乳癌時，抗拒化療，最後癌轉移至膽管而病逝，使得孫佑萱去年發現罹患乳癌時，決定配合醫師指示，接受包括手術、放療、化療、荷爾蒙及標靶的全癌症治療，以避免癌症復發。

手術+放化療+荷爾蒙+標靶

根據國健署公佈的最新統計顯示，女性乳癌發生人數為1萬2672人，占2016年女性總罹癌人數4萬8978人的25.87%，是女性癌症第一名。

乳癌 台女罹癌第一名

台灣乳房醫學會理事長、也是台北慈濟醫院乳房外科教授沈陳石銘表示，放射線治療和手術都是乳癌的重要局部治療方法，但是癌細胞不會乖乖地待在一個地方，即使腫瘤切得很乾淨，仍可能發生肉眼看不到的微轉移，因此早期乳癌患者手術後，還是需要搭配荷爾蒙治療、化學治療或標靶治療，借助藥物的力量，經由血液循環來達到系統性的治療和預防復發。

乳癌病友孫佑萱說，姊姊發病時，腫瘤才只有0.5公分，接近原位癌，但誤以為全乳房切除手術和放射線治療就會痊癒，擔心化療會掉髮或傷害其他器官，堅持不願化療，沒想到後來乳癌復發，癌細胞甚至轉移到膽管。

姊姊臨終前告訴她說：「我就是不乖，拒絕會痛的治療，才變成這個樣子。」因此她記取姊姊的教訓，每個月都做乳房自我檢查。

去年發現右乳有1.7公分的第一期HER2乳癌，她遵照醫囑治療，並自費標靶藥物抗癌。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智表示，很多癌友擔心化療副作用，其實現在化療藥物已經可以大幅減少噁心、嘔吐、腹痛等不適症狀，只有掉髮的副作用還無法完全解決。

孫佑萱和另一位癌友詹睿淳昨天均表示，掉髮只是暫時性的問題，頭髮掉了還會再長，如果真的很在意，可以用戴化療帽、假髮或包頭巾解決。

孫佑萱目前也力行「好好吃（不吃加工食品，只吃天然原形食物）、好好睡（每天至少睡6-7小時）、好好運動（快走或氣功等輕便運動）、保持好心情」的4大原則，為自己爭取時間，有好體力可以對抗疾病。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/