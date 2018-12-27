《謠言終結站》抽血能驗胰臟癌？ 醫：只能當參考

2018-12-27

記者陳建志／台中報導

胰臟癌因早期無明顯症狀，但病程發展快速，一旦確診後，僅有不到兩成患者適合開刀治療，讓人聞胰臟癌色變。坊間傳言「抽血報告CA19-9數值越高，就可能罹患胰臟癌」，醫師解釋，雖CA19-9為胰臟癌的腫瘤指標，但僅能當作參考值，仍需透過多方面的檢查配合才能確診。

亞大醫院胃腸肝膽科主治醫師許樹湖表示，胰臟位於胃部後方、腹腔深處，難以透過超音波一窺究竟，且胰臟癌預後極差、復發率又高，是致死率相當高的癌症，讓許多人聞胰臟癌色變。

CA19-9是指標 仍須多方檢查

門診中，就遇到民眾聽信傳言，拿到檢驗報告時，發現CA19-9指數偏高，就憂心忡忡，擔心自己不久於人世；或者看到指數偏低，就慶幸過關沒問題，但其實CA19-9並非可直接判定胰臟癌的篩檢工具，而是用於追蹤胰臟癌患者治療效果和是否復發的指標。

許樹湖表示，一般CA19-9平均值為37U/mL，但有人會因為體質、罹患卵巢囊腫、子宮肌瘤、膽管阻塞、膽結石等，使得CA19-9指數略高，通常這些疾病經過治療後，CA19-9都會恢復正常。

目前已知，罹患胰臟癌的危險因子，包括：遺傳、抽菸、喝酒、肥胖、糖尿病、飲食不均衡、慢性胰臟炎等，胰臟癌初期症狀不明顯，後來會出現上腹痛、食慾不振、黃疸、突然暴瘦等症狀，需透過臨床症狀、腹部超音波、內視鏡超音波、電腦斷層、核磁共振及基因檢查等方式幫助診斷，最後取得病理組織才能確診。

許樹湖提醒，若出現黃疸、突然暴瘦、食慾不振等症狀，再加上CA19-9指數很高，就可高度懷疑有胰臟癌，此時搭配上述檢測方式才能確診。

不過他仍強調，CA19-9並非可直接判定胰臟癌的篩檢工具，建議有胰臟癌家族史、特定基因突變的帶原者、慢性胰臟炎患者需定期接受檢查，一般民眾則透過戒菸、飲酒適量、避免肥胖、控制血糖、規律運動、均衡飲食等方式，遠離胰臟癌威脅。

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