小校遠距直播 新住民之子學母語

2018-12-25

〔記者簡惠茹／台北報導〕從建置無線網路系統到手搖發電智慧站牌，從偏鄉新住民語言教育到銀髮長輩健腦課程，資策會更透過「小校聯盟」遠距直播共學模式，協助推廣偏鄉教育、銀髮健腦、原民文化傳承與新住民學習。資策會強調，透過資訊科技，可以讓更多民眾受惠，科技關懷可更具體落實。

資策會除致力於資通訊產業研發、產業政策規劃與推廣外，也將資訊科技應用照顧不同族群。例如，為原鄉部落建置戶外無線網路系統，提供偏鄉巡迴醫療、教育、觀光及產業化服務，並搭配手搖發電智慧站牌，讓偏鄉居民也能隨時掌握公共運輸之動態。

44校開設7國語言課程 培育新南向人才

資策會並將「小校聯盟」遠距直播共學模式推廣到偏鄉教育、銀髮健腦、原民文化傳承與新住民學習領域。

科技讓教育不分年齡、不分族群，更不分領域，還能解決偏鄉資源不均問題。資策會教研所副主任葉宗翰說，如何讓新住民孩子掌握自己的語言能力，成為進入東南亞國家市場的關鍵人才，增加學生們對於台灣鄰近各國的認識，都要透過語言課程為孩子培力。

資策會教研所組長陳永軒指出，一○七年上學期擴大試行，累積已有二十縣市、四十四校，開設七國語言課程教學，包含越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞和菲律賓，偏鄉學校佔七十％，預計一○八年會推廣到彰化縣和嘉義縣，讓全台縣市都能參與。

「老師一年後就會離開，我為什麼要跟他熟？」參與小校聯盟計畫的資策會教研所組長鄭宇珺說，從台灣本島前往馬祖西莒島，要搭飛機還要轉搭船，花一整天才能抵達，偏鄉小校因而師資流動率高、各種課程師資不足，導致孩子的教育變成片段、零碎的學習，學生與老師建立的連結，也相對薄弱，進而影響到學習動機。

鄭指出，從參與直播共學的孩子和老師身上，她看到改變，直播可增加老師和孩子的互動性，老師不但能熟記孩子們姓名，當安排老師親自前往島上跟孩子見面，孩子們把老師團團圍住，送出親筆寫的卡片，讓人相當感動。

偏鄉學校更面臨語言師資不足的問題。陳永軒說，目前經過專業培訓的新住民語文師資大多集中在都會區，透過遠距教學模式，可將缺乏穩定師資的偏鄉小校以三到五校為單位組成聯盟，共聘師資直播教學。

資策會也將直播共學模式推廣到銀髮長者的學習，例如開設懷舊光陰故事色彩藝術養生課程，由老師在台北市社會創新實驗中心教學，藉由直播遠距教學。組長陳勇任指出，資策會也研發銀髮族腦力訓練遊戲平台，導入腦力活化網，讓長輩透過玩遊戲健腦課程，深入銀髮族關懷和服務，更能促進與小孫子的互動。

透過虛擬實境科技 樂團協助孩子練琴

科技也能與音樂巧妙結合，資策會董事長李世光與代執行長蕭博仁的支持下，開啟了與南投縣仁愛鄉的親愛愛樂弦樂團的合作契機，資策會研擬與親愛愛樂用ＶＲ虛擬實境技術，協助孩子練琴，也將結合資策會中區處智慧製造知識，與親愛愛樂共同研究科學製琴等技術，未來亦將運用資訊科技，造福更多族群。

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