亞洲擋非洲豬瘟97年 中國破功招禍

2018-12-23

記者簡惠茹／專訪

中國錯誤決策，讓亞洲抵擋非洲豬瘟九十七年的努力，化為烏有！

今年七十七歲的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗，被稱為豬病之神，不但曾力戰口蹄疫，更是去年防堵H5N6禽流感疫情擴散的功臣。對於非洲豬瘟，賴秀穗說，中國讓抵擋疫情九十七年的亞洲破功，後續又沒有落實撲殺銷毀，甚至將病豬屠宰製成豬肉製品，一旦「兩岸一家親」，非洲豬瘟台灣擋都擋不住。

賴秀穗感嘆，最近美中貿易戰爭，中國為了跟美國賭氣，不進口美國豬肉，卻從有非洲豬瘟疫情的俄羅斯進口數百萬噸的豬肉，這個錯誤的做法，讓亞洲抵擋非洲豬瘟九十七年的努力，化為烏有。

賴秀穗表示，非洲豬瘟在歐洲的傳播速度一年差不多一百公里，但是中國從八月發生疫情，五個月以來已經傳播幾千公里，中國獸醫到底做了什麼？他說：「真的為中國的獸醫感到難過，他們在防疫上可能沒有任何權力，台灣政府則會採納獸醫的意見。」

賴秀穗認為，中國絕不可能只有九十九個案例，早就不知道幾萬例了，「非洲豬瘟在中國早已失控，中國企業養豬一養就是數十萬頭、一百萬頭，他們有可能全場撲殺銷毀嗎？當然不可能。」他估計，中國四億三千多萬頭豬，現在可能超過一億頭已經受感染，將面臨數兆元以上的經濟損失，而且以後在中國大概很難養豬了。

賴秀穗指出，中國沒有落實撲殺銷毀，又將病豬屠宰製成豬肉製品，一方面死豬運送途中環境都可能受到病毒感染，另一方面這些染病的豬都送去製成香腸、火腿和臘肉，讓染病的豬肉又進到食物鏈中。

賴秀穗提醒，這一、兩年東南豬場可能遭受全面性的污染，一旦真的「兩岸一家親」，非洲豬瘟一定進到台灣，擋都擋不住。台灣豬農要切記，如果發生疫情，絕對不能隱匿，更不能把病豬送到屠宰場屠宰，進到屠宰場就是把病毒散播出去。

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