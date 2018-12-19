鼻咽癌吞嚥呼吸困難 達文西手術排除沾黏

2018-12-19

記者林宜樟／嘉縣報導

57歲的羅姓園藝師因鼻咽癌導致喉部沾黏，單單只是吞感冒藥就差點噎死，平常難以呼吸，接受達文西機械手臂手術重建治療後，呼吸道變大，終於正常呼吸；南台科技大學主任秘書王慶安也因罹患攝護腺癌，醫師以達文西手臂切除腫瘤並重建尿道，讓他恢復正常生活。

嘉義長庚耳鼻喉科醫師徐正明昨天表示，羅先生因鼻咽癌接受放射線治療導致喉部沾黏，近兩年情形嚴重，吞嚥困難，僅能依賴氣切呼吸，且張口困難，僅有兩指腹寬，傳統手術無法從嘴部動刀，幸好達文西手臂能伸進狹小部位，切開沾黏處再重建，讓他可以正常講話、進食和呼吸。

另一名患者王慶安10年前曾罹患直腸癌，在嘉義長庚醫院手術治癒，不料，10年後又罹患攝護腺癌，由泌尿科醫師林威宇以達文西手臂進行攝護腺根除性切除手術，透過機械手臂提供精細影像，精準切除攝護腺腫瘤，保留和勃起功能相關神經，重建膀胱及尿道，術後隔天就可下床，一週後出院，也無漏尿副作用。

嘉義長庚外科部部長黃文詩說，第四代達文西手臂與傳統內視鏡微創手術最大的差別在於，機器手臂有7個自由度的動作，接觸器官最前端的手術器械可做270度旋轉，靈活度大增，可讓血管、尿道縫合更好，並具有影像清晰度、手臂自由度及穩定度高等優勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/