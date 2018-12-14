桃機三航廈 拚明年6月決標9月開工

2018-12-14

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場第三航廈完工時程一再延宕，立委不滿桃機公司執行不力，大砍明年預算廿八億元。桃機公司代理董事長祁文中表示，拚明年九月開工；桃機公司說，目標明年六月決標，二○二三年底完工，也確定保留「雲頂天花」亮點。

立委指未落實評估 要求3個月內提改善報告

桃園機場第三航廈主體工程歷經兩度流標，明年拚三度招標。為讓廠商更有意願投標，桃機公司拆標，土建、機電工程將分別招標，並修正最新完工期程，延至二○二三年底，預算增加卅五億元達七八二億元。

但第三航廈計畫累計已編列一二六億元預算，截至目前僅執行卅一．八八％，實際工作進度僅廿七．一一％，引發立委不滿。立委李昆澤表示，桃機明年編列近百億預算用於固定資產建設和改良擴充，但因第三航廈流標、修正設計、保留款過多，有撙節空間。

立委劉櫂豪也說，第三航廈招標不如預期，進度大幅落後。立委林俊憲批評，原計畫工期短、利潤太低，加上土建與機電廠商共同承攬不易、部分項目設計特殊等，顯見桃機公司事前未落實評估，導致機場壅塞情形日益嚴重，更落後於東亞地區各機場間的競爭。立法院交委會最後決議，刪減桃機公司明年度建設預算廿八億元，並要求桃機公司三個月內提出改善報告。

桃機公司表示，第三航廈主體工程預計十二月廿五日至明年一月廿九日公開閱覽、春節期間彙整廠商意見，預計明年三月一日公告招標、五月卅一日開資格標。祁文中承諾交委會，若招標順利，目標明年九月開工。

展現台灣工藝技術 最大亮點雲頂天花保留

桃機公司副總陳福將指出，桃機容量不足是事實，過去希望第三航廈儘速完成，但市場不買單，延長工期之後，招標可望更樂觀。首次開標須有三家廠商才能決標。

他也說，第三航廈最大亮點為「雲頂天花」，過去廠商憂心技術難度高，國內也沒有相關工程經驗，但已有三家廠商做出成果，展現台灣工藝技術；未來流動造型管將採用不鏽鋼材質，並設置「天車」供養護。

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