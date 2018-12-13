假新聞、不平衡報導 最重罰200萬

2018-12-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕九合一大選期間假新聞充斥，不平衡報導狀況未曾停歇，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天通過廣電法條文修正，包括媒體自律、違反事實查證及公平報導方面都有所著墨，最高可處罰鍰兩百萬元。

NCC副主委翁柏宗表示，這是「抓漏」機制，二○一六年「廣電三法」修法，針對衛星廣播電視新聞頻道「違反事實查證」部分，已訂定相關罰則，但無線廣播電視部分，並未就「違反事實查證」部分訂定罰則，進行修正後可以讓無線與衛星頻道監理達到一致。

翁柏宗解釋，現行廣播電視法及衛星廣播電視法中，僅衛星廣播電視法第廿二條訂有自律規範機制及第廿七條訂有「製播新聞違反事實查證原則致損害公共利益」規範，廣播電視法尚無相關規範。

因此，委員會所通過修正廣電法廿條之一自律規範機制，及廿一條廣電媒體於製播新聞應事實查證，條文內涵完全和衛廣法廿二及廿七條相當。意即無線電視如製播新聞違反事實查證致損害公共利益，與衛星新聞頻道一樣，可處廿萬至兩百萬罰鍰。

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