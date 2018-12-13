退役投身逾2萬小時志工 九旬翁受表揚／賴揆接見好人好事得獎人 讚台行善社會

2018-12-13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德與蔡英文總統昨先後接見今年好人好事代表得獎人，賴揆說，好人好事代表得獎人來自士農工商，包括軍警人員，年紀最長的九十歲、最輕廿歲，男女老幼都有，可以看出台灣是個行善的社會。蔡總統則說，得獎人的付出，相信對每一位受到大家幫助的人，都是很重要的支持，都可能改變一個人一生。

賴揆表示，高齡九十歲的鄭學錦，從軍中退伍後擔任志工，從一九九○年開始累積了二萬多個志工時數。另一位得主楊宗澤，現年八十多歲，從郵局退休後也投入志工工作。

賴揆說，七十多歲的林滿妹平日常做善事，富有愛心；陳映蓉從幼稚園就跟著媽媽做志工，雖然才廿歲，擔任志工時間卻很長。

賴揆說，人生各種獎項裡，好人好事應該是最有價值的獎項，這需要有愛心，也要有犧牲奉獻的精神。二○一四年諾貝爾和平獎得主沙提雅提十月訪台時曾表示，台灣雖小，但台灣人民有寬廣的心，好人好事代表就是其中的印證。

蔡總統昨在總統府接見好人好事代表時，除恭喜他們獲得「八德獎」最高榮譽，也感謝他們對社會的關懷和貢獻。她說，許多社團積極關心公共事務、為社會行善。透過眾人的努力，把台灣人的正面能量集結起來，也把台灣人的愛心傳遞到國外，讓世界更認識台灣。

總統緬懷劉學慧發明「眨眼寫書」

談及得獎人、漸凍人協會的前理事長劉學慧，蔡總統指出，劉學慧勇敢面對丈夫和兩個孩子都成為漸凍人的挑戰。劉學慧丈夫陳宏雖罹患「漸凍症」，但他生前用「眨眼寫書 」，寫了七本書、卅五萬字，創造金氏世界紀錄。

「眨眼寫書」使用的注音符號溝通板，就是劉學慧所發明的，十多年來陪伴、協助先生寫下了字字句句。不但努力幫助家人，也協助更多病友共同面對挑戰。雖然劉學慧日前也因癌離開人世，但劉學慧所做的一切，對漸凍病友來說， 是永恆的鼓勵和支持。

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