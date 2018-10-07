天天重訓3小時 26歲男橫紋肌溶解症

2018-10-07

文／蕭匡智

26歲小偉（化名）到一家新公司上班，辦公室裡有1位學妹活潑亮麗，他決心展開追求攻勢，探聽到她喜歡健美先生，自己也常上健身房運動，因此小偉報名同一間健身房，拚命苦練，希望練出強健的身材贏得美人青睞。

為了加快健身的效果，小偉最近1星期每天至少3小時的重力訓練，每次都要運動到全身肌肉痠痛才停止，他多次發現尿尿的顏色是咖啡色，以為是水分攝取過少，但是多喝水尿液顏色並沒有改善，有一天突然出現尿量變少的情形，室友覺得不正常，叫他趕快去就醫。

小偉來掛腎臟科門診，經詢問病史及抽血，發現檢驗報告磷酸肌酸激酶（CPK）大於10萬（正常值應小於200U/L），腎功能惡化（肌酸肝3.5mg/dl，腎絲球過濾率25mL/min/1.73m2），診斷為橫紋肌溶解症引發急性腎衰竭，立即安排住院接受大量的點液注射和鹼化尿液，經過1星期治療，磷酸肌酸激酶和腎功能才恢復正常可以出院。

急性腎衰竭 險洗腎

人體的肌肉組織每天活動都會產生肌肉的代謝物經由腎臟排出體外，然而如果短時間內大量的激烈運動（像是平常沒有運動習慣，突然跑了3小時的馬拉松），會出現全身的嚴重肌肉痠痛，這時人體的骨骼肌發生急速損傷，導致肌肉細胞壞死、細胞膜破裂。肌肉細胞會釋出大量細胞內肌球蛋白，臨床上稱為橫紋肌溶解症。

患者通常會表現出尿液的顏色改變（常見的有咖啡色、深褐色、醬油色）。如果肌球蛋白無法及時排出，會造成腎功能損傷，導致急性腎臟衰竭，這時臨床上會出現尿量突然減少，雙下肢水腫，噁心及嘔吐狀況。

橫紋肌溶解症的治療一般是接受大量的點液注射和鹼化尿液，幫助肌球蛋白能排出體外，避免卡在腎臟造成腎功能受傷。大部分病人接受治療後，腎功能都能順利恢復，只有少數嚴重的急性腎衰竭案例是需要接受血液透析的治療。

尿變咖啡色量變少 警訊

提醒民眾，運動請量力而為，運動前要熱身，運動後補充水分，避免突然短時間內從事大量激烈的運動，萬一出現嚴重的全身痠痛、尿液顏色改變、尿量突然減少時，請儘速就醫治療。

（作者為彰化秀傳紀念醫院腎臟科主治醫師）