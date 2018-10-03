嬤吃喝就吐 胃跑進胸腔轉180度

2018-10-03

記者蔡淑媛／台中報導

88歲的黃阿嬤3個月前一喝水進食就狂吐、吃不下，連4天都無法進食而就醫，檢查發現是橫膈膜疝氣合併胃扭轉，疑似老化造成固定胃部的韌帶鬆弛，有部分的胃穿過橫膈膜跑到胸腔，且胃翻轉180度、脹成5倍大，未及時治療會胃穿孔或壞死，死亡機率高達5成。

若胃穿孔或壞死 致死率5成

中山醫學大學附設醫院肝膽腸胃科醫師蘇章政指出，胃扭轉不常見，但好發於老年人。胃藉由4條韌帶與周邊的肝、脾、腸及橫膈膜固定在腹腔內，阿嬤疑似老化，韌帶鬆弛，造成胃扭轉、胃阻塞，部分的胃穿過橫膈膜卡住。

黃阿嬤剛開始出現噁心、嘔吐，原以為是老人家胃口不好，但連續4天一吃就狂吐，家人趕緊送醫，由於有高血壓病史加上檢查心肌酵素異常，一度也以為是冠心症，但治療也未改善，進一步檢查竟是橫膈膜疝氣合併胃扭轉。

黃阿嬤有部分的胃穿過橫膈膜跑到胸腔，胃下方的出口翻轉到上方，之前進食的食物無法消化把胃塞滿，還有嚴重脹氣，胃脹成5倍大，胃壁也滿是潰瘍傷口，且出現缺血性潰瘍，嚴重會胃穿孔、壞死，引發腹膜炎、敗血症，甚至致死。

蘇章政說，阿嬤年紀太大，先以鼻胃管降壓要讓胃縮小歸位，但無法改善，隔天就做腹腔鏡手術進行胃固定和橫膈膜修補，術後6天阿嬤可以喝水、進食，住院近3個禮拜，恢復情形良好，已能正常飲食。

蘇章政說，急性胃扭轉可能一天就會胃壞死，老人家常見胃口不好，感覺腹脹、噁心、嘔吐、吞嚥困難，常與胃炎、胃潰瘍或心肌梗塞症狀混淆，不易發現，但如果出現一喝水就吐、腹部疼痛，加上年紀大、或長期上腹部不適、橫膈膜疝氣、腹部創傷或手術病史等，就要特別注意可能是胃扭轉。