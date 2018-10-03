諾貝爾物理獎 美、法、加3雷射學者共榮／ 光鉗、超短高強度脈衝雷射研究 造福癌症病患、近視族群

2018-10-03

〔編譯管淑平、吳欣恬／綜合報導〕美國學者亞希金（Arthur Ashkin）、法國學者穆盧（Gerard Mourou）、加拿大學者史垂克蘭（Donna Strickland）因在雷射光學領域的研究，二日共同獲得今年諾貝爾物理學獎。亞希金創造的「光鉗」技術，利用光束如鑷子般操縱粒子、原子、分子和病毒、細菌等活體細胞微粒子；穆盧和史垂克蘭研究出超短高強度脈衝雷射，共同為醫療和工業用進階精準儀器鋪路。

值得一提的是，史垂克蘭是諾貝爾獎史上第三位、五十五年來首位摘下物理獎桂冠的女性；現年九十六歲的亞希金，則是迄今年齡最長的諾貝爾獎得主。亞希金分得獎金九百萬瑞典克朗中的一半，穆盧和史垂克蘭共分另一半。

亞希金一九五二年到一九九一年在貝爾實驗室工作時，發現不論多強的雷射光束，其強度皆會從光束中心往邊緣減弱，此強度差異產生的作用力會推動粒子往光束中心移動。亞希金利用透鏡讓雷射聚焦，讓粒子定在光束最強的點上，形成有如「光的陷阱」（light trap）鉗住粒子，於一九八七年成功利用「光鉗」技術抓住活體大腸桿菌。

光鉗技術可在不碰觸被控物的情況下，操縱極微小物體，瑞典皇家科學院指為觀察和操控生命機制帶來新契機，並開啟全新領域的應用，包括了解分子馬達機制特性，驅動蛋白在細胞微管中的逐步移動，即是首度利用光鉗技術描繪出的分子馬達細部運作過程。

穆盧多次來台 和物理學界交情深

穆盧任教於巴黎綜合理工學院及美國密西根大學，是史垂克蘭的博士研究指導教授，這對師生以其創造的「線性變頻脈衝放大技術」（chirped pulse amplification,CPA）獲獎。

和穆盧有近卅年交情的台大梁次震宇宙學講座教授陳丕燊解釋，一九八○年代中期，短脈衝雷射的發展遇到瓶頸，難以在不摧毀功率放大器物質的情況下繼續提高強度。穆盧一九八六年研究發現，把雷射脈衝拉長一千倍、一萬倍，每個單位的強度下降，再送進震盪器放大，就不會燒壞；之後再用原方法反過來，壓縮回原來的長短，就能增強雷射。高功率雷射應用在很多方面，包括雷射視力矯正手術、癌症治療等，因此穆盧被公認為雷射物理的二次革命之父。

暌違55年 再出現女物理學家得獎

在加拿大滑鐵盧大學任教的史垂克蘭，是繼一九六三年德裔美國物理學家格佩特—梅爾（Maria Goeppert-Mayer）後，五十五年來首位、也是自一九○三年波蘭物理學家瑪莉—居禮（Marie Curie）之後第三名拿下物理獎桂冠的女性。她表示：「我們需要頌揚女性物理學家，希望這或許能及時開始推動加速（女性獲獎速度）…，我很榮幸是這群女性中的一人。」

穆盧則曾多次來台，對台灣印象很好，和台灣物理學界關係匪淺。陳丕燊去年就和穆盧合作，提出可用實驗室進行模擬黑洞，實驗「黑洞蒸發效應」，引起不小回響。陳丕燊說，前一晚還在和穆盧通電話，得知獲獎也立刻去電道賀。下次穆盧再來，他打算安排一場盛大的演講。