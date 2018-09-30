唱魚栽歌、綁槺榔帚 記錄農民智慧

2018-09-30

中研院4所在全台20村田調 挖掘台灣農村豐富文史

〔記者吳欣恬／台北報導〕唱魚栽歌賣魚苗、農村婦女綁槺榔帚、看農民曆決定何日婚喪嫁娶…，台灣傳統農村人文風情，經過嚴謹的學術田野調查逐一記錄下來，鮮明地呈現古早農民的生活智慧與哲學。

由農委會跟中研院合作的「台灣農村社會文化調查計畫」今年七月展開先驅研究，中研院社會所、民族所以及台史所等選擇全台廿個農村進行田野調查，研究團隊已經陸續挖掘出不少農村豐富的文化和歷史。

「三尾算啊五尾，算啊十尾增，算你增五來增八，二啊十尾，算啊廿五啊，算來啊廿八……」

魚栽歌近失傳 團隊在安平見耆老完整唱出

很多人認為魚栽歌已經失傳，但台史所調查團隊在台南市安平區漁光島，親見八十一歲林明山完整地唱出魚栽歌（數魚歌）。

台史所所長許雪姬表示，過去魚苗買賣需要透過中間人數魚苗才能確定數量及品質，因此發展出唱魚栽歌數魚苗的作法，但目前全台恐怕只剩林明山能唱出完整的魚栽歌。

在嘉義縣朴子市，台史所團隊發現，過去居民常以防風用的槺榔樹（台灣海棗）樹葉製成掃帚，除了用於清掃，也使用在神明出巡的祭典中，田野調查中驚喜發現當地八十歲侯涂梅霞還會綁槺榔帚。

日治時期創校中小學保有文件 將數位化存檔

調查過程中，也發現部分自日治時期創校至今的中小學，仍保存有日治時期的學籍簿或文件，從這些小學生名冊可以了解哪些人離開農村出外發展、哪些人又留在家鄉，成為農村的主力，這些珍貴史料都帶回中研院數位化存檔。

社會所所長謝國雄則分享聞名全台的台東池上米故事，全鎮稻農共同建立嚴格認證審核程序、確保池上米品質，稻農們還將收益一部分用來支應公共的稻米停損基金，並提供在地居民以八五折購買，甚至投入藝文活動，邀請雲門舞集表演等，將傳統農作作為公共財，產生社會及文化效益。

此外，雲林縣斗南農會承租土地招募小農耕作，前兩年有薪水、第三年起自負盈虧，讓青年能夠加入耕作；也有農村將消費者和產地連結，成立股東俱樂部，由消費者認股或認養果樹，和農民共負盈虧、分攤風險，創造新的產銷模式。這些故事，展現了農村適應新時代商業競爭的生命力。

謝國雄指出，除田野調查，明年也將以問卷調查農民對土地態度、性別分工等，更具體、全面地描繪台灣農村樣貌。