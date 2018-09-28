中研院證實 過度節食無助減重

2018-09-28

降低身體耗能效率 減重效果不彰

〔記者吳亮儀／台北報導〕過度節食未必有助減重！想減重除了控制飲食，也和身體代謝及耗能效率有關。中研院研究團隊發現哺乳類動物的「耗能機制」，能促進身體耗能，同時也發現過度節食會降低身體耗能效率，減重效果並不好。

減重需搭配身體代謝及耗能效率

中研院生物醫學研究所副研究員黃怡萱指出，棕色脂肪細胞和蛋白質「UCP1」扮演關鍵角色，能燃燒身體的化學能以產生熱能，利用基因編輯技術將小鼠的mRNA（信使核糖核酸）改造後，UCP1蛋白質的產量減少將近六十％，實驗對比後發現，小鼠變得越來越胖。

棕色脂肪細胞活性高 代謝好、體脂肪低

黃怡萱說，哺乳類動物體內的棕色脂肪細胞活性越高，身體代謝率就越好、體脂肪越低，而該細胞活性高低是受蛋白質UCP1調控，一旦蛋白質UCP1數量多，棕色脂肪細胞活性越好。

研究團隊花費五年時間想找出影響蛋白質UCP1的因素，過程中發現，過度節食會影響UCP1數量減少，但若在低溫環境UCP1則會增加，例如氣溫攝氏十六度以下，人體為了生存會製造出更多熱能，UCP1就會產生活性。

黃怡萱說，研究團隊也透過實驗，觀察飲食與環境溫度對小鼠產生UCP1蛋白質的影響，確認這兩種刺激是促進耗能機制的因素，過度節食恐因無法刺激耗能機制，導致減重效果不彰。

她解釋，當過度節食會抑制UCP1活性，本來人體內約六到七成的熱量是用作基礎代謝，過度節食會使身體內能量少到無法負擔基礎耗能，身體就會自行啟動保護機制，抑制會耗能的UCP1，導致減肥效果不彰。

研究5年 證實減肥是長期抗戰

黃怡萱笑說，研究證實「減肥是長期抗戰」，要靠長期的飲食控制，例如緩慢減少食量搭配運動，為了短期見效而大量節食，其實是事倍功半。

這項研究已於本月三日刊登在《歐洲分子生物期刊》。黃怡萱指出，透過哺乳類動物耗能機制的了解，未來便有機會進一步調控，以有效促進代謝效率和提升減重成效。