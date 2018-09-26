燒傷下眼瞼退縮露眼白 重建手術揮別「悲傷眼神」

2018-09-26

記者吳亮儀／台北報導

魏女士5年前一場意外中，60%的體表面積遭到2-3度燒傷，傷口癒合後的疤痕對她造成嚴重影響，特別是臉部因疤痕痙攣引發兩側下眼瞼退縮、下眼白露出，眼睛易受刺激、乾眼或反射性溢淚，讓她常流露出悲傷的神情。

外眥整型 避免眼瞼外翻

魏女士昨天出席長庚醫院記者會受訪時表示，疤痕讓她的眼瞼很難閉合，睡覺會看到光，眼睛常覺得刺激和乾澀，非常不舒服。

長庚醫院整形外科主治醫師陳宏彰指出，類似魏女士這樣雙眼周邊灼傷案例好發在燒傷面積比較大的病患（平均33%體表面積燒傷），其中有10%的病患因為深度燒傷，傷口攣縮造成早期上下眼瞼閉合不全，約5%需要接受重建手術。

下眼瞼外翻與退縮較常發生在下眼袋手術後併發症、外傷（如燒傷、臉部皮膚與眼皮撕裂傷）疤痕攣縮、眼皮周邊腫瘤切除後皮膚組織缺損等。

陳宏彰先釋放魏女士下眼皮的疤痕攣縮後，進行外眥（靠近兩鬢的眼角）整形手術，把病患的外眥固定在正確的位置，避免下眼瞼再度外翻與退縮，然後將鎖骨上的皮膚移植到下眼皮缺少的地方。

手術採全身麻醉方式進行3小時，術後1週魏女士就出院，且恢復良好。1週後回診，移植的皮膚都存活；魏女士經過這次手術治療後，下眼瞼外翻與退縮已經矯正，下眼瞼回復到正常位置，眼睛不適症狀大幅改善，也揮別了悲傷的眼神，昨天她說：「日子過得更開心、有自信。」

改善乾眼 反射性溢淚狀況

陳宏彰表示，通常醫師會取臉部的皮膚進行移植，這樣和眼周的膚色才會比較接近，不過魏女士臉部都是疤痕，沒有完整未受傷的皮膚，所以才使用鎖骨上的皮膚做移植。

陳宏彰提醒民眾，若發現下眼瞼外翻、易有乾眼、刺激、溢淚等症狀，一直看眼科卻沒有改善，就要留意是否跟眼瞼外翻或退縮有關，建議可尋求專業整形外科醫師診斷治療，若持續乾眼不治療，可能造成眼角膜損傷，最嚴重會導致失明。