寶寶頭歪頸斜 早發現早復健

2018-09-24

文／郭禧萱

「奇怪，小朋友已經照過頸部超音波，兩邊肌肉沒有不一樣，平常幫他轉頭也好好的，為什麼他的照片都還是頭歪歪的？」這種情形可稱為斜頸，也就是孩子大部分時間頭歪一邊，耳朵靠近同側肩膀，下巴朝向另一邊的肩膀。

最常見的斜頸原因是胸鎖乳突肌緊縮造成脖子轉動會受到限制。當我們觸摸這些孩子的時候，可能會在脖子前面周圍摸到腫塊，不過也有些孩子只有肌肉緊繃而沒有出現腫塊，家長可以試著觀察看看。

如果發現孩子睡覺時，臉只轉向同一邊；日常生活中，大部分的時間頭都歪歪的，而且幾乎都歪同一邊；左右臉大小不一致、頭型不對稱；翻身都翻同一邊、只側坐在某一邊、爬行的時候雙腳動作不對稱、站立的時候肩膀高低不一樣。若是發現前述情形，建議可以向復健科醫師諮詢。

常見的檢查方式包含：肌肉骨骼超音波檢查，還有徒手觸診來確認肌肉是否緊縮，以及有無腫塊。

斜頸通常會先進行物理治療，若經過3-6月的物理治療後仍沒有明顯進步，則會建議考慮手術治療。

物理治療的部分包含：拉筋來放鬆肌肉緊繃；擺位來改善孩子的頭型並達到伸展效果。更重要的是，多引導並鼓勵孩子主動左右轉動頭部，讓孩子學習自己維持良好姿勢，進一步避免歪頭造成外觀不好看，甚至視覺問題。

另外建議家長少量、多次陪孩子練習復健運動，若孩子哭鬧不休、掙扎反抗可以適時讓孩子休息，以避免孩子過度排斥治療造成反效果。

家長可持續觀察到孩子1歲左右，包含孩子是不是有跟上發展（可以參考寶寶手冊），活動時，手腳、肩膀是不是對稱及頭部有沒有歪斜。例如：5個月大時，能趴著，轉動頭部看玩具？或是7個月大時，能夠自己朝左右翻身？爬行時，可以雙手雙腳併用？

（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）