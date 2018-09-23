過敏性紫斑症 嚴重恐腎損傷

2018-09-23

文／楊樹文

媽媽幫6歲的小明（化名）洗澡時發現他的腳上有好幾個小紅疹，以為是被蚊子叮咬，還開玩笑說成了兩支紅豆冰，沒料到隔天疹子變多，第3天還有新紅疹，且往上發展到屁股，更嚴重的是膝關節也腫起來，痛到不能走路。小明的媽憂心忡忡帶他來求醫。

經檢視紅疹狀況，確診他是罹患了過敏性紫斑症。媽媽說：「我們家小明不曾有過敏的情形啊！」

沒錯，過敏性紫斑症，聽起來好像跟過敏疾病有關，事實上這是與一般過敏完全沒有關係的疾病。

過敏性紫斑症好發於5到11歲，侵犯小血管豐富的地方，包括皮膚、腸胃道、腎臟、關節、呼吸道，甚至中樞神經的小血管，發病時會出現紫斑、腹痛、嘔吐或關節腫痛、皮下水腫等症狀，一般8週會自行復原，但如果症狀一開始就很嚴重，有15%可能有腎損傷，甚至洗腎。

95%發生在10歲以下小孩

因此，紫斑症小孩不管是不是有血尿，醫師一定會為孩子驗尿，看看有沒有紅血球或蛋白質在尿液裡，如果孩子只是單純血尿或輕微蛋白尿，那將來腎臟受損的機會較低。

感冒時，身體會自然產生對抗病毒或細菌的抗體，其中有一種抗體叫做A抗體（IgA）。這種A抗體可以抵禦外侮，但對某些特殊體質的孩子，卻會造成傷害。

過敏性紫斑症95%發生在10歲以下的小孩，其中以5歲為最高峰。這些孩子在感冒過後幾天，或在感冒病程中，腳上會開始出現紫斑，且有肚子痛、關節痛，如果是男生，要注意是否有睪丸痛。

這些疼痛與紫斑都是A抗體攻擊身上的血管，引發血管炎所造成的疼痛，紫斑則是微血管破裂的結果。當然，這些症狀並非都會表現在所有的病童上，一般而言，皮膚紫斑是100%會出現，關節腫痛約75%，腹痛62%左右（包括腸道出血）。

現階段對過敏性紫斑症的治療，仍是以類固醇為唯一的武器，小心謹慎使用類固醇，對過敏性紫斑症的孩子應該是利多於弊。

提醒家長，幼童即使身體冒出零星小紅疹也不要大意，有些疾病像紅斑性狼瘡、玫瑰疹、麻疹、兒童特發性關節炎，一開始也是長小疹子，家長應該多留意觀察。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏科主任）