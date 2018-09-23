減少浪費健保資源／落實分級醫療、雲端查核開藥

2018-09-23

〔記者吳亮儀／台北報導〕減少醫療資源浪費，健保署的解方之一是分級醫療。台大醫院上週宣布啟動「星月計畫」，和四百家醫療院所合作提供轉診名額，可視為分級醫療的里程碑；健保署副署長蔡淑鈴表示，許多小病痛到診所就能治癒，不必窮擔心跑大醫院做一堆不必要的檢查。

健保署要求國內醫學中心等級醫院在今年內降低二％門診量，因此各醫學中心紛紛以減診、和診所合作推動轉診等方式來降低門診量。

蔡淑鈴觀察，許多民眾只是小病痛卻也跑大醫院，很多大醫院常為此開立不必要的檢查。且一旦病患在大醫院看病後，就幾乎不可能再下轉到基層診所就醫，容易造成浪費。

蔡淑鈴說，除小病痛可到基層診所治療外，病情已經穩定的慢性病患在基層診所就醫，其實也有充分醫療照顧，如此可將大醫院的醫療資源留給重症病患。

小病跑大醫院之外，健保署也注意到民眾浪費健保藥物的問題。健保基金一年六千多億元，其中藥費佔了約一千六百億元，而去年光登錄有案的回收藥物就有近兩百公噸、約五億顆，沒被列入統計的藥物浪費可能更多。

健保署推動分級醫療來確保醫療資源不浪費，並在雲端醫療分享平台新增API程式，提供各醫療院所醫師在開立醫囑時，能馬上連線健保署雲端資料庫功能，交叉比對是否有重複開藥。且除了藥歷外，驗血、驗尿等檢查同樣也提供比對提醒。

健保署預計未來將這項功能擴充到斷層掃描和磁振造影等檢驗項目，也正研發可以看到病患看診日期的程式，更方便醫師查詢。

健保署今年也增加納管四十八類藥品，加上之前的十二類藥品，總計共六八四項藥品納入管理，佔健保一千六百億元藥費中的八成。未來將強化抽樣並啟動核扣，避免重複開藥及用藥問題。