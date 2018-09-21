Ｂ肝未追蹤 臉抽搐才知癌轉移腦部

2018-09-21

記者陳建志／台中報導

許先生罹患B型肝炎多年，未定期追蹤檢查，近半年來常頭痛，甚至開會時臉部還會不自覺扭曲，就醫檢查赫然發現腦部出現腫瘤，經開刀切除腫瘤，並進行病理檢查，才發現是肝癌轉移，肝臟並出現1顆4公分腫瘤，接受肝癌栓塞治療，並配合標靶藥物控制，病情逐漸穩定。

腦瘤開刀後 發現肝癌轉移

亞大醫院院長許永信表示，這名患者擔任公司主管，近半年來常出現頭痛，有時開會時臉部還會不自覺抽搐，經核磁共振檢查，發現他的腦中有1顆3.5公分的腫瘤，經安排手術切除後，病理檢查確認是肝癌的轉移性腦瘤，立刻轉介肝膽胃腸科接受治療。

栓塞及標靶治療 病情趨穩

亞大肝膽胃腸科主任陳政國表示，詢問後，患者表示罹患B型肝炎多年，但未定期回診追蹤。腹部超音波檢查在右肝葉發現1個4公分大的腫瘤，因靠近下腔靜脈，以致轉移到腦部及肺部，透過肝癌栓塞，配合標靶藥物治療，病情顯著進步。

陳政國表示，癌細胞會產生特殊的酶，並溶解及破壞周圍組織，且因表面結構特殊，使癌細胞間黏著力低，容易從原發部位轉移到其他器官，該名患者就因肝癌細胞突破小血管屏障，隨血液循環流到腦部後，在腦部形成惡性腫瘤，強調肝轉移到腦較罕見，但患者仍有機會透過栓塞及標靶藥物治療，有效控制且延長生命。

陳政國提醒，B型和C型肝炎的民眾是罹患肝癌、肝硬化的高危險群，除了要依照醫師建議定期回診外，平時也應該不熬夜、不酗酒，維持規律正常生活，且不服用來路不明藥物，減輕肝臟負擔，避免肝癌找上門。