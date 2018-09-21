深層腦刺激術 改善巴金森病況

2018-09-21

記者蔡淑媛／台中報導

55歲張姓噴漆工因為走路像中風、常跌倒，手顫動，10年前診斷出罹患巴金森氏症，服藥控制7年後效果變差，今年2月接受深層腦刺激術，終於能好好活動和工作，不再出現像起乩般的異動症，直呼：「重新活過來了！」

台中榮總神經醫學中心主任張鳴宏指出，巴金森氏症是腦部多巴胺神經系統退化，導致肌肉活動協調異常，出現動作慢、肢體顫抖、僵硬、平衡差及步態不穩等，常合併便秘、頻尿、憂鬱、焦慮、衝動、認知功能退化、睡眠障礙等症狀。

早期病人大都能服藥減緩症狀，控制良好，但巴金森氏症是進行性的神經退化疾病，多巴胺神經陸續死亡後，中後期的病人服藥的藥效愈來愈差，若調整藥物後無明顯改善，可評估接受深層腦刺激術。

台中榮總神經外科主治醫師潘思延指出，深層腦刺激術是將附有微小電極的導線植入腦內，經由皮下延長線連接鎖骨附近的神經刺激器，電流刺激腦視丘腦下核，調節運動功能，改善症狀。

可減少40-60%異動症

台中榮總腦腫瘤神經外科主任李旭東說，深腦刺激手術平均可減少40至60%異動症、改善30至50%運動功能，及減少約40%藥量，患者愈年輕、病齡愈短、病程在第2至3期者效果愈好。

李旭東提醒，並非所有患者都適合接受此項手術，也無法治癒巴金森氏症及改善所有症狀（例如：平衡及步態不穩、吞嚥困難、流口水、頭暈、憂鬱、認知功能退化等）。同時，手術本身仍有相關風險，所以是否適合接受此項治療需要醫師評估及考量個人需求。