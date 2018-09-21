僵直性脊椎炎 身高180駝成140

2018-09-21

記者吳亮儀／台北報導

42歲的詹先生當兵時因下背痛，卻一直被誤診為肌腱炎，退伍後，症狀越來越嚴重。當時開烤鴨店很忙碌，甚至回家後痛到難睡覺、越來越駝背，身高從180公分到僅剩140公分，甚至尿尿都會因駝背而尿到臉。

長期被誤診肌腱炎 越來越駝背

僵直性脊椎炎好發於年輕男性，發病初期常被誤診是運動傷害或肌腱炎，導致常常留下脊椎變形、駝背等傷害。

根據統計，全台每萬人就有33.7人罹患僵直性脊椎炎，好發於20歲到40歲之間的族群，男性患者是女性的1.5倍，推估全台約有10萬名患者。

風濕病醫學會理事長、高雄醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科醫師蔡文展說，一般疼痛通常會「越動越痛」，但僵直性脊椎炎這類的發炎性疾病卻是「不動才會痛」。

及時診斷、遵循醫囑 控制不難

蔡文展說，如果下背部、阿基里斯腱或其他關節有「不動才會痛」的症狀，例如在睡醒時更痛，就要高度懷疑罹病，盡早到免疫風濕科檢查。

僵直性脊椎炎關懷協會理事長林孚爾說，僵直性脊椎炎病程漫長，要有長期與病共存的心理準備，也提醒，其實只要及時診斷、遵循醫囑、規律用藥，要妥善控制僵直性脊椎炎並不難。

蔡文展說，傳統藥物多是非類固醇性消炎劑，能降低發炎效果，但若症狀嚴重，就應考慮改採生物製劑治療，生物製劑能將患者體內的發炎性細胞激素當成標靶去「打」，並「中和」傷害性。