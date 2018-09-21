腎臟病友過中秋 掌握4低呷健康

2018-09-21

文／陳昭君

「月餅、柚子與烤肉」是中秋節全家團圓、賞月的應景美食，而慢性腎衰竭患者面對美食當前，掌握「低蛋白、低鈉、低磷、低鉀」飲食原則，仍可以吃的美味又不傷「腎」，開心與家人過節。

中秋饗宴小叮嚀：

●月餅：

食材成份：麵粉、糖、豆沙、棗泥、杏仁、核桃、蛋黃、豬油等。

營養成份：主要提供醣類、油脂類和部分蛋白質等。

餅皮香酥鬆軟，餡料滑潤順口，都是因為含油量高。

市售種類：鳳梨酥、綠豆椪、蛋黃酥、廣式月餅、冰淇淋月餅、養生月餅等，依重量及內餡的不同，一顆熱量約200卡-800卡不等，不僅高油、高糖，磷、鉀含量對腎友也是負擔。

如何選用？可選無蛋黃、滷肉的月餅，例如：鳳梨酥、冰皮月餅等，其含磷和蛋白質量較少，可切小塊與家人分享，淺嚐即可，需配磷結合劑一起吃。

值得注意的是，健康養生堅果月餅因含磷、鉀質高，較不建議食用。

●柚子：

含維生素Ｃ及纖維質，易有飽足感，水果建議一天攝取兩份，柚子約兩瓣等於一份，熱量60大卡，因含鉀量高，勿過量食用，否則容易有心律不整等問題。

●烤肉：

1.豆魚肉及海鮮類富含蛋白質食物，依營養師建議的份量攝取，並選擇低脂肉類，如：里肌肉、小棒腿等，不吃香腸、熱狗、甜不辣、雞屁股等高磷、高鈉加工品及內臟類。

2.配搭主食類，如：玉米、土司一起吃，以增加飽足感，可避免肉類過量食用。

3.多吃高纖蔬菜，如：杏鮑菇、青椒、四季豆等，可做成蔬菜串烤，因含鉀量高，要先汆燙去除鉀後再烤。

4.市售烤肉醬料，因鹽、油、糖含量高，減少使用或稀釋一半濃度再使用，避免多次塗抹，食材如果先醃過，儘量不要再刷醬料。

5.多喝白開水，不喝含糖飲料及啤酒，可準備愛玉、仙草、粉圓等低蛋白點心做為餐後甜點。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）