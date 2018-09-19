中秋前腹瀉暴增 上週14.6萬人次就診

2018-09-19

記者林惠琴／台北報導

中秋節家家戶戶烤肉香，但衛福部疾管署提醒，上週全國門急診腹瀉就診達14萬6793人次，高於2016年與2017年同期，且近期持續上升，提醒烤肉要注意食材衛生；國健署則建議，多使用白肉取代紅肉，且肉串混合各色蔬菜，或是搭配生菜包肉食用，以減輕對身體的負擔。

根據2015年癌症登記資料顯示，國人平均每13人就有1人罹患大腸癌，每人一生中約有7.7%罹患大腸癌的機率。

國健署指出，一般烤肉時，將肉片放在炭火上的烤肉網，並刷上大量的烤肉醬，當肉與醬的油脂滴落到高溫的火上，可能產生致癌物質多環芳烴，並依附食物表面，且高溫超過100度以上，也容易產生致癌物質雜環胺，提高罹患大腸癌風險。

民眾烤肉經常無肉不歡，但國健署癌症防治組簡任技正蕭淑純表示，國際癌症總署指出，每日攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉會增加17%罹患大腸癌風險，最好以魚肉、雞肉等白肉，取代牛肉、豬肉、羊肉等紅肉，若真的要選擇紅肉，也應該避免熱狗、培根、香腸等加工肉品。

烤肉食材 選白肉多蔬菜

蕭淑純指出，烤肉串也可混合花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、茭白筍、香菇、青椒、玉米筍等當季新鮮、顏色豐富，且含纖維素的各色蔬菜，或是搭配生菜包肉的吃法，以利促進腸胃蠕動，並增加飽食感、避免吃過量。此外，餐後更可與親朋好友相約散步賞月，聯繫情感又可預防肥胖上身。

疾管署副署長莊人祥強調，上週全國門急診腹瀉就診達14萬6793人次，往年中秋節前後為病毒性腸胃炎好發時期，假期期間也常見因腹瀉急診就診人次上升。

莊人祥指出，2016年、2017年中秋節當週腹瀉急診就診人次達8480人次、7087人次，均高於假期前一週的5850人次、6064人次，民眾必須提高警覺。

避免生食 徹底烤熟再吃

疾管署提醒，中秋節烤肉除了落實正確勤洗手外，也須注意食材衛生，包含低溫保存，並避免生食、要徹底烤熟再吃，例如食用受污染水域生產的貝類，因貝類具有濃縮水中病原物質的特性，容易感染諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等腸道傳染病致病原而造成腹瀉，要特別小心，以降低鬧肚子風險。