空污新舊法過渡期 違規處罰從新從輕

2018-09-19

〔記者楊綿傑／台北報導〕修正後的空污法上月初正式生效，後續有一二○項子法要修訂，對於新舊法交接之間的過渡期執行原則，環保署昨召開公聽會，研擬違規處罰「從新從輕」、選擇對行為人最有利的規定。至於高屏總量管制區削減抵換及生煤許可等，則依照原有子法規定辦理。

120項子法年底完成修訂

關於一二○項子法將如何著手修訂，環保署空保處專門委員徐淑芷表示，將分三個階段︰首先進行施行細則及過渡期間執行原則修訂；然後優先處理新增訂的子法，包括空品維護區、車輛排放標準加嚴等部分，以及涉及民眾裁罰的部分，預計今年底完成；其餘僅涉及條文文字調整。整體而言，影響不大的子法，希望於明年底都處理完成。

全國老汽機貨車自救會在會中當場嗆聲，認為公聽會只是找他們來背書，過渡期間、執行原則等說法，都只是為了要幫首長圓場而創造出的名詞，意圖修正環保署長李應元莽撞的承諾，並暫時緩緩司機及車主的憤怒，他們絕不背書。

昨天進行「過渡期間執行原則」的修訂，初步確定裁罰原則為從新從輕，意即違法行為發生在空污法修正前，且尚未接受處分，可選擇對行為人最有利的規定。以露天燃燒的違法行為來說，在新法實施前被抓到但尚未處罰，舊法罰鍰五千元，新法一千兩百元，則以新法裁罰。

生煤許可依現有辦法審查

關於工廠使用的燃料及輔助燃料等生煤許可審查，在過渡時期，則依照現有生煤許可依使用許可證管理辦法辦理審查，以免業者對於燃料使用作業無法立即調整。