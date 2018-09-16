中秋烤肉祭 選白肉多蔬果 大腸癌友同享烤肉樂

2018-09-16

文／徐湘澐

一年一度中秋佳節即將來臨，除了吃月餅、文旦外，邊烤肉、邊賞月也是國人最喜愛的活動之一。但大腸癌癌友因疾病特性及治療後副作用，常有腸道組織受損、黏膜敏感及脆弱問題，容易出現腹瀉、便秘或脹氣等腸道不適症狀，所以有一些事項要特別注意，以便能平安健康過佳節。

◎謹慎選擇食物食材及烹調方式，避免細胞過度刺激及病變：

現已有證據顯示，除了紅肉及香腸、培根、火腿等加工肉品會增加大腸癌的發生率外，食物的高溫燒烤也會產生傷害人體的致癌物質。

中秋烤肉應選擇瘦的雞肉及魚肉等白肉，來取代紅肉及加工肉品。

烹調方式可改用水煮、清蒸或微波，先將食物料理煮熟後，再使用烤肉爐盤，以中低溫烹調加熱，並經常翻動烤肉肉片，以降低有害物質的產生。

◎增加蔬菜水果攝取量，出現腸道不適則應把握「停一下」、「看一下」及「等一下」原則：

增加蔬菜水果的多樣性，每次少量攝取。若有腸胃不適等症狀，則建議挑選低纖維質蔬果，如：花椰菜、杏鮑菇、甜椒、蘋果或過濾後果汁等，細嚼慢嚥進食。

同時要減少產氣食物，如：豆類、奶類及蛋的攝取，以降低腸胃道蠕動，避免不適。

進食後若有腹部不適，則先「停一下」，「看一下」醫療團隊給的飲食建議及衛教手冊，「等一下」不適症狀是否緩解。

◎自製醬汁，健康又美味：

烤肉的菁華，最重要的環節就是在於醬汁。醬汁選擇低鈉、較稀且無糖的為基底，再添加喜愛的水果汁，調配自己特製的醬汁風味。建議烤肉醬汁在肉烤好後，刷上薄薄一層提味即可。

雖然罹患大腸癌疾病，但只要依照身體症狀的不同，選擇合適的食材及烹調方式，依然可與親友們在皎潔的月色下，共度佳節。

（作者為衛生福利部桃園醫院癌症中心大腸腫瘤個管師）