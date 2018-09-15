《謠言終結站》皂液、可樂沖洗陰道避孕？ 醫：太危險

2018-09-15

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「用水、皂液或可樂之類的液體沖洗陰道，可以沖走精子而達到預防懷孕的效果」，但醫師指出，從理論上而言，或許說得通，但實際風險仍高，直言「太危險了」，甚至可能造成感染，若要避孕，建議採用保險套或避孕藥等方式較保險，且避孕率可達到9成以上。

高雄醫學大學附設醫院婦產部主任龍震宇表示，若以理論來說，陰道屬於酸性環境，用水、皂液或可樂之類的液體沖洗陰道，有機會轉變成鹼性環境，透過改變環境可能消滅精子、無法順利游到子宮，進而受孕失敗，只是類似作法「太危險了」，恐無法完全阻絕受精，且有導致感染機會。

難阻絕受精又易感染

過去我國也曾經有醫師進行相關研究，將混有精子的可樂，滴在可容許精子穿過的薄膜上，薄膜下則放了食鹽水，2小時後再觀察發現，7至9成的精子均成功穿過薄膜、到達食鹽水內，並沒有被可樂殺死，且精子的活動力依舊，證實可樂並無滅絕精子的功效。

龍震宇指出，民眾若需要避孕，最有效的方法仍以保險套、避孕藥、結紮為主，成效均可達到9成以上，建議不要輕易嘗試網路上流傳未經證實的偏方。

在保險套使用上，衛福部疾管署建議，男性保險套應該在彼此性器官尚未接觸前，陰莖已勃起時立即使用，但要記得將保險套前端貯精囊的空氣排出，以免套用時造成保險套破裂；另現也有女性保險套，最好依照產品說明操作。

在避孕藥使用上，龍震宇強調，可分為事前避孕藥、事後避孕藥，前者成效較佳，有需要的民眾可進一步諮詢醫師。