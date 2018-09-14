運動＋戒糖 醫師8個月甩肉25公斤

2018-09-14

記者陳鳳麗／南投報導

南投縣佑民醫院外科主任李昱呈是醫院內有名的運動型男醫師。其實9年前，他曾是體重85公斤的小胖子，利用騎腳踏車加上飲食控制，8個月減了25公斤，減重後，仍維持運動及戒喝含糖飲料的習慣，現在體重維持在67-68公斤。

現在他的體重和體檢數字都很標準，而且「找回健康的感覺真好」。

41歲李昱呈身高170公分，BMI（身體質量指數）維持在23.1-23.5的標準範圍內，但他在2009年2月之前卻是85公斤重、BMI29.4，挺著圓圓肚子的小胖子。

李昱呈表示，會下定決心減重，除了2009年體檢有很多紅字，當時孩子才出生沒有多久，很怕健康亮紅燈而無法陪孩子長大，因此從那年2月開始騎腳踏車，一天騎1-2個小時，當時沒有認真控制飲食，仍能1週減1公斤。

想陪孩子長大 減重找回健康

當體重降到76-77公斤時，開始控制飲食，上班時到便利商店買午餐，控制熱量在500大卡以內，晚上正常吃，1碗飯配蔬菜或魚、肉，但不吃肥肉，減重期間也戒喝含糖飲料，就這樣體重降得很快，降到69公斤時，有兩個月停滯期，之後，體重繼續下降，那年的2-10月共減了25公斤，體重下降到60公斤。

李昱呈說，現在幾乎每天騎腳踏車或慢跑，飲食沒有嚴格控制，但不再喝含糖飲料，體重一直維持在67或68公斤，體檢數值也都標準。

每日單車或慢跑 拒絕含糖飲料

李昱呈建議想透過運動減重或增進健康的人，不管做什麼運動，一定要先熱身，快走或健身操等動的方式皆可，但不要把拉筋當熱身，以免受傷。

佑民醫院營養師廖美俞建議想減重的民眾，每天飲食仍要有蛋白質等6大類營養，不可偏廢，每餐熱量控制在450-500大卡。不只要戒含糖飲料，且儘量不要吃餅乾、零食、油炸物和消夜，就能健康減重。