清大前校長沈君山病逝 享壽87歲

2018-09-13

〔記者洪美秀、吳柏軒、施曉光／綜合報導〕被譽為「才子校長」的清華大學前校長、知名物理學家沈君山，昨天上午十點因腸道破裂引發感染，病逝於新竹馬偕醫院，享壽八十七歲。家屬表示，沈君山生前並無宗教信仰，也曾親囑以最簡樸方式火化，將不設祭、不發訃聞，遵其遺願辦理。

清大校長賀陳弘除表哀慟，也表示學校將全力協助家屬治喪，十三日到十七日每天九點到下午五點，會在沈君山捐贈的「奕園」設弔唁簿，並擇期舉辦追思紀念會。教育部長葉俊榮及前總統馬英九都推崇沈君山不只是偉大的科學家，也關心社會及人文議題。

沈君山二○○七年第三度嚴重中風後，即失去意識、無法言語。清大在校園內安排一處居所，由一位管家與一位看護悉心照料，十一年來情況穩定。

五日沈君山因發燒腹脹入院，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療後，病況一度好轉，但數日後檢查出腸破裂。沈君山兒子沈曉津也是醫師，考量父親久病臥床，與母親曾麗華同意不進行侵入性手術治療。沈君山最後安詳辭世，其夫人及兒子都隨侍在側。

教育部長葉俊榮回憶說，過去在學校任教期間，有許多機會跟沈君山討論，對他相當敬佩；如以前討論台灣整體核能政策，沈君山關心的不只有物理現象的科學詮釋，也關心社會及人文議題。

前總統馬英九與沈君山相交三十載，他表示，沈君山是一位才華橫溢的天才型學者，而且長期以獨立人士的身分，關心台灣民主發展與兩岸事務，在任清大校長期間，更成功的將清大發展為校風民主自由、學術卓越成長的完全大學，對國家社會貢獻良多。

葉俊榮表示，最近除了沈君山外，還有胡佛、楊國樞及胡勝正等老師輩人物，都是自由主義的學者，可惜陸續離開，是社會的損失，但也留給年輕人學習、效法的榜樣，教育部門希望把前輩好的想法、好的典範，繼續延續下去。