輻射床墊、甲醛涼蓆 長期睡易致癌

2018-09-12

〔記者林惠琴、林菁樺、蕭玗欣／綜合報導〕床墊是許多人每天長時間近距離接觸的物品，不過最近經濟部標檢局以及原能會，陸續查驗出國內有甲醛超標床墊甚至輻射床墊，長期使用恐誘發腫瘤、呼吸道疾病、生長發育等健康危害。

由於南韓傳出負離子床墊含輻射，原能會也針對國內負離子床墊展開檢驗，赫然發現貝多麗、展驛兩家業者床墊輻射劑量超標；標檢局抽查另也發現，有五款涼蓆甲醛含量超標。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，人體可承受的輻射劑量，原則上一年不超過一毫西弗，若長期暴露超過一百毫西弗，可能造成骨髓毒性、增加白血病、腫瘤等癌症風險。

礦石粉釋放負離子 也會產生輻射氡氣

目前不少市售商品標榜「負離子」，從吹風機、空氣清淨機到床墊等種類五花八門，衛福部食藥署科長江仟琦解釋，負離子商品若屬於醫療器材，必須查驗登記，且廣告要先送審；若只是一般商品卻宣稱可預防、改善特定疾病醫療效能，恐違反「藥事法」，可處六十萬至二千五百萬罰鍰。

原能會處長劉文熙表示，產生負離子的方式很多，這次輻射劑量超標的床墊，是透過礦石粉的天然輻射元素產生負離子，礦石粉釋放負離子的同時也會產生輻射氣體氡氣，因床墊是每天近距離使用的物品，對人體健康有危害可能，將建議業界改用不會產生輻射氣體的天然原料。

紡織品輻射標準未納管 未來擬訂規範

標檢局官員指出，床墊商品的檢測參考紡織品CNS15290規範，僅針對有害物質制定，「以前怎麼會想到紡織品有輻射物質問題！」對輻射標準並未納管。

隨著科技進步，全台出現首起輻射床墊商品，未來床墊、枕頭、被套等紡織品若宣稱有負離子功能，輻射劑量不得超過原能會規定，擬修正紡織品標準相關規範。由於商品部分主管機關是經濟部，若是醫療品恐又涉及衛福部，輻射超標則是原能會業務，修法需由行政院消保處跨部會協調。

此外，標檢局隨機抽查市售廿件涼蓆，兩成五涼蓆品質不合格，其中越南製涼蓆「甲醛釋出量」超標二十一倍，也有中國製、台灣製等產品超標，違規商品已下架。長期暴露在高濃度甲醛環境，恐危害健康。