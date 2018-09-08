消基會抽驗 逾7成手機保護套含雙酚Ａ

2018-09-08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣去年智慧型手機銷量約七百三十三萬支，普及率高達九十％，因為手機單價不低，民眾習慣加購手機保護殼（套），提醒小心雙酚Ａ的危害。

消基會針對市售二十款塑膠和矽膠類手機殼進行檢測，其中十五款驗出雙酚Ａ、一款驗出重金屬鉛及鎘、兩款驗出DEHP塑化劑；適用手機型號HTC八二六的「My Color手機背蓋」，重金屬、塑化劑、雙酚Ａ均有驗出。

「My Color手機背蓋」驗出微量重金屬，含量低於二十ppm，符合歐盟標準。兩款驗出DEHP塑化劑的則是「C CASE SUPER SLIM」、「My Color手機背蓋」，兩款含量皆介於○．八％至一％間；若以玩具安全規範，規定八種塑化劑總和不得超過○．一％來看，兩者皆不合規範。

雙酚Ａ為環境荷爾蒙的一種，可經由皮膚吸收，會干擾人體內分泌，有些研究更認為雙酚Ａ與第二類型糖尿病、心臟病有關。

消基會表示，檢測結果有三款會溶出雙酚Ａ，溶出量介於○．一至○．二ppm間，若參考歐盟玩具○．一ppm標準，「FASHIOIN CASE」、「NILLKIN立透散熱手機殼（藍色）」、「My Color手機背蓋」三件不符合規範。消基會進一步進行雙酚Ａ含量測試，更多達十五款都有驗出，七款含量介於三至十ppm、八款含量介於十一至九十九ppm。

消基會表示，美國加州規範雙酚Ａ含量逾三ppm的日常用品須標示警語。建議主管機關參考美國作法，要求業者增加適當警告標語。