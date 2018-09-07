新北向出擊 俄國旅客來台免簽

2018-09-07

〔記者呂伊萱、蕭玗欣／台北報導〕國際觀光客破千萬、政府再推新北向觀光！外交部昨宣布，我國對俄羅斯旅客即日起試辦免簽證措施。

莫斯科駐台北代表處昨對此表示歡迎。交通部觀光局指出，俄羅斯目前每年來台灣約一萬人，而台灣擁有豐富海岸線及離島資源，非常符合高消費力的俄羅斯旅客旅行喜好；學者則估計，免簽實施後，兩年內俄客可達十萬人次，每年可創造六十億產值。

交通部長吳宏謀日前提出「振興觀光三箭」，其一是打造海灘為觀光亮點，全力開拓俄羅斯等「高緯度旅客」新觀光財。外交部昨宣布，為提升觀光及經貿，決定對觀光、商務、探親、參展考察及國際交流等目的來台的俄羅斯國民，即日起至明年七月三十一日試辦給予十四天免簽。

莫斯科駐台北代表處昨表示，歡迎並希望免簽能減輕俄羅斯公民來台負擔，並促進交流發展。但國人赴俄尚無免簽待遇，外交部昨說，目前國人赴俄還是維持現狀。俄羅斯每年出境人數約三千萬，七成集中在週邊國家如中國、哈薩克，而泰國對俄開放免簽且直航，去年估有逾百萬名俄客赴泰渡假，越南、香港也開放免簽，年吸四十萬俄客觀光。

試辦14天免簽 估創60億年產值

目前俄羅斯每年來台旅客約一萬人，商務客占三成最大宗；台灣赴俄也約有萬人。觀光局表示，俄人旅遊多集中在夏季，且愛到海島、沙灘渡假，而台灣今年主打「海灣旅遊年」，推廣海灣、離島美景，希望吸引更多俄客。

俄羅斯商務客一般停留三到五天、一般旅客約七到十四天，按旅遊業者規劃，未來短天數行程將以北海岸為主，長天數則可延伸到墾丁或花東等離島。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，政府積極開發多元市場，兩年來非中國客的市場增加一七五萬人次，俄羅斯是歐美國家中離台灣最近的，且偏好家庭渡假，開放免簽是恰當。

黃正聰估算，俄客每年到泰國、越南、海南島有逾百萬、五十萬及卅萬，若以新南向經驗來看，未來俄國的新北向觀光，估計兩年內可達十萬人次、五至十年可達五十萬人次，創造六十億年產值。

旅遊業建議 推包機或開新航線

優質旅行發展協會理事長李奇嶽指出，俄羅斯旅客消費力高且是寒帶國家，台灣消費相對便宜，北海岸、墾丁及東海岸應可吸引。開放免簽後，兩、三個月應能看見俄客成長，建議或可透過國籍航空開設新航線或包機，更提升俄客來台意願。