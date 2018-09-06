登革熱再增7例／中市6旬婦 疑似感染源頭

2018-09-06

〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布國內再增七例本土登革熱，包含台中市六例與高雄市一例，其中，台中市有一例為引爆群聚感染的開心農場承租戶，八月十五日已發病，研判是新光里最早發病個案，疑似感染源頭，但其先前否認自己有病，恐涉及隱瞞病情、影響防疫，可開罰三千元至一萬五千元。疾管署籲疫區鄰近民眾，有不適狀況需提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案為太平區新光里的六十多歲女性，是開心農場承租戶，原本面對相關人員詢問時一直否認有症狀，直到該區陸續出現確診本土登革熱個案，才承認早在八月十五日就有不適症狀，並經檢驗確認是感染者。

羅一鈞指出，該名個案八月十五日就發病，研判是新光里最早發病的本土登革熱，現在新光里累計已有七例，列為疫情熱區，提醒民眾隱瞞病情或未清理孳生源，可依「傳染病防治法」處以三千元至一萬五千元罰鍰。

中市衛局︰無典型症狀 誤認感冒未通報

台中市衛生局昨日則指出，該名婦人十五日發病時有發燒、拉肚子，無典型症狀肌肉關節痠痛、後眼窩痛，誤認為是感冒，曾就醫治療後康復，因此在電話疫調追蹤時沒想到與登革熱有關，經查並非故意隱瞞病情，不會依傳染病防治法開罰。

台中市此次新增的六名病例為三女三男，分別居住太平區（新光里三例、永平里一例）、大里區（新仁里）與霧峰區（萬豐里），其中，霧峰區為今年首例，但有大里區活動史，研判不是在霧峰區感染。

另高市新增一例個案，是前鎮區五十多歲男性，九月一日發病，確診感染第三型登革熱，目前住院中，同住接觸者及同事共二十五人均無疑似症狀。羅一鈞說明，第三型登革熱通常較不會引起大規模流行，國內也較少見，推估可能與境外移入病例有關。