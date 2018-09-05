國道差別費率兩倍上限將取消 秋節不受影響

2018-09-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部要取消國道差別費率上限，不再限制費率上限值不得超過標準費率兩倍，該法規修正案將於下週二排入法規會開會，後續再報到部務會報備查定案；若順利，最快九月底就可完成法制作業並上路實施，不過，確定趕不上這次中秋節連假疏運。

至於今年國道中秋疏運措施已報到交通部，白天是否要有優惠，正等部長做最後核定，其餘疏運措施包含單一費率、國五高乘載管制等，均與之前連假相似，預計本週五就會對外公布完整疏運措施。

交通部曾於一○三年試辦國道五號週末假日差別費率，透過尖峰時段加價五十％，離峰時段打五折，期盼達到以價制量、移峰填谷效果；但以最遠路程南港—蘇澳來看，加價僅增加三十二元，民眾並不買單，最終以失敗告終。

交通部表示，實施差別費率具有將尖峰時段、路段交通量，轉移至離峰時段、路段或其他交通工具效果，降低尖峰時段路段交通需求，減輕道路壅塞功能；但以兩倍標準費率為差別費率上限，無法達到差別費率疏導交通效果。交通部日前預告修正法規，刪除現行兩倍上限規定，讓未來實施差別費率更具彈性。未來高公局在交通管理上，思考哪種疏運措施可使車流更順暢時，差別費率也能是它的手段之一。

交通部表示，將於九月先完成修法程序，後續要推差別費率，仍須先由高速公路局提報規劃。