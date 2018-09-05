不必越洋求醫 6細胞療法明上路／衛福部發布特管辦法 造福癌症、燒燙傷、脊損等病患

2018-09-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕癌末病患福音！衛福部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，簡稱特管辦法，開放六項細胞治療技術，其中包括適用於癌末病患的免疫細胞療法。衛福部長陳時中表示，後續待行政院發布公告，預計本週四上路。依特管辦法規定，醫療院所施作細胞治療的價格須事前審查。

六項技術包括癌症自體免疫細胞療法，用於血癌和各種實體癌症等，預計一年可嘉惠兩萬名癌末患者。目前癌症免疫治療主要分為「免疫抑制劑治療（藥物）」和「免疫細胞治療」，台灣目前僅免疫藥物治療合法，免疫細胞治療方式正式上路後，癌症患者將有多一些治療選擇。

衛福部鼓勵採用「成果導向」收費

在免疫細胞療法未開放前，許多癌末患者常遠赴國外治療，動輒幾百萬元所費不貲。陳時中表示，衛福部將鼓勵國內醫療機構採「成果導向」的收費方式，也就是成功的話多收點、失敗的話少收點，「總不能打個幾針就收幾百萬元」。

但免疫療法專家、長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震說，他對於衛福部提出的「成果導向」收費方式很不了解，「怎麼認定治療有無效果？」是病患覺得不痛、不喘，還是腫瘤縮小幾成？或是多活了幾年才叫成功？

張文震說，對於末期癌症要醫到好實在太為難，醫療上很難接受成果論，連醫學美容都沒有要做到好才付錢，更何況是末期癌症的治療，衛福部對於「成果導向」的認定，還要更清楚、明確才行。

年底提供計畫案供病人選擇

至於哪些醫院有能力做免疫細胞療法？衛福部司長石崇良說，目前台灣各醫學中心都曾提過細胞治療的人體試驗案，技術面「不是問題」，醫療院所可依法準備資料申請，衛福部會派員查核相關實驗室等設備，核准後才能施作，最快年底就會有計畫案通過供病人選擇。

此外，細胞療法若用於組織修補，可用針劑、敷料、噴霧，或細胞層片、3D組織列印等各種形式進行，針對有傷口的地方直接做修補。

石崇良說，之前八仙塵爆後，日本專家來台協助燙傷患者的治療，替無皮可取的大面積燒燙傷患取細胞回去培養、再回頭移植的技術，這次也開放該技術供大面積燒傷或皮膚創傷受損、困難傷口的治療使用。