縣市教育力調查 桃園進步9名排第4

2018-09-03

〔記者林曉雲／台北報導〕親子天下雜誌昨天公布兩年一次的縣市教育力大調查結果，兩年前掉到第四名的台北市重回冠軍寶座，台中市從第一名退到第二名。大黑馬則是桃園市，從第十三名大幅進步到第四名，以及從第十一名躍進到第五名的彰化縣。

親子天下從「公平與多元創新」、「教學力」、「閱讀力」及「政策領導力」等四大面向共四十六個指標，針對全國廿二個縣市政府、校長及家長代表調查，回收一萬一八七四份有效問卷。

北市冠軍、台中第二 彰化躍進第五名

台北市今年重返縣市教育力第一名寶座，在閱讀力、教學力及公平與多元創新三項指標拿下全國第一。兩年前調查，台北市長柯文哲剛上任新點子多，卻未和校長有足夠的溝通，造成部分校長求去情形，政策領導力全國第十九名，今年校長對柯文哲的滿意度有八成二。

台中市兩年前調查是第一名，今年以近三分之差退到第二名，老師和校長對行政減量有感度是全國最高。新北市從第二名退到第三名，老師們在新課綱準備的部分拿下好成績。

進步最多的是桃園市，市長鄭文燦的教育政策滿意度、行政減量有感度、閱讀和數位閱讀政策投入成績，都拿到最高的五級分。彰化縣非六都卻能擠進前五名，縣長魏明谷力推「校園種電」全部回饋給學校，讓學校未來二十年可以有穩定財源收入來辦好教育。

高雄市和台南市不在前十名，其中，高雄市因政策領導力失分。高雄市教師職業工會理事長董書攸舉例，她任教的左營區勝利國小是空污嚴重區，一年有七十八天PM2.5超標，卻沒有室內運動館。高雄市教育局則說明施政重點在國際交流和海洋教育才會有落差。