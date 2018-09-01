狂吃冰癢不停 中醫3招解救

2018-09-01

文／王崧

小潔（化名）就讀傳播科系三年級，之前利用暑假到電視台實習，因每天得頻繁進出冷氣房和戶外，加上天氣潮濕炎熱，同事們每天都會團購冰涼飲品消暑。

沒想到，一個星期後，原本就患有濕疹的小潔感覺臉部、手腳部位皮膚出現搔癢，甚至起紅疹，完全無法上妝，更難以專心工作，嚴重影響實習表現，令她困擾不已。

就中醫學理來說，人體的氣血變化會隨著季節而有所改變。當夏天來臨時，身體的陽氣會變得旺盛，火氣也隨之增加，如果天氣潮濕，濕氣會阻滯人體的火氣排除，如同開車時，半路出現濃霧，導致車速過慢而塞車，當皮膚出現紅疹或皮膚癢，就是火氣鬱積的表現。

對此，民眾要特別注意夏季飲食，只要天氣一熱，經常冰品冷飲不離身，加上攝取大量瓜果類等寒性蔬果，或缺乏運動、冷氣吹太冷，都會大幅降低人體的散熱功能，使得皮膚搔癢的問題更加嚴重。

◎若想要減少此類疾病上身，要注意以下3點：

●避免產生身體的火氣：減少烤、炸、辣等容易上火的飲食，或芒果、荔枝、榴槤等熱性水果。

●增加體內火氣排出：養成良好運動習慣，並適度流汗。

●保持經絡通暢：減少直吹電風扇或待在冷氣出風口下，冷氣建議保持26度左右，不過度攝取瓜果類等寒性蔬果，才能避免火氣堵在體內無法排出。

（作者為亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師）