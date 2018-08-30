《謠言終結站》寶寶長紅疹 光擦乳液不擦藥 醫：只擦乳液沒效

2018-08-30

記者蔡淑媛／台中報導

寶寶長紅疹，很多家長擔心塗藥膏傷身，選擇狂抹乳液，但皮膚科醫師提醒，擦乳液反而會愈擦愈嚴重，甚至引發感染、過敏反應，仍應對症用藥，即使藥膏裡有類固醇或抗生素的成份，但通常外用藥膏屬於「弱效」，只要正確使用，通常1週內就能改善，家長毋須過度擔心。

乳液不透氣恐致過敏

台中杏倫皮膚科診所院長林軼群指出，寶寶長紅疹原因多，常常寶寶只是輕微的口水疹、濕疹，但家長卻一直抹乳夜，結果乳液悶住皮膚不透氣，尤其是現在很多新產品強調有隔絕和保護作用，往往愈擦疹子愈多、愈紅，有的還會流組織液、化膿。

等到家長帶孩子就醫時，才發現已經引發細菌感染，而且寶寶對該乳液過敏；也有小朋友被蚊蟲叮咬，家長在皮膚上塗「涼涼膏」又推又揉，結果傷口起水泡且感染。

林軼群說，很多家長不清楚藥膏成份與特性，怕藥膏藥效太強會刺激皮膚，常看到寶寶長疹子，並非帶孩子就醫，而是先擦嬰兒乳液、保濕霜，甚至還用蘆薈、母奶、麻油等，但這些做法都不正確，特別是嚴重濕疹、蚊蟲咬傷，塗抹前述產品都不會改善。況且寶寶的皮膚細緻、抵抗力差、口語表達力不足，疹子可能加速惡化。

另外，寶寶的皮膚長疹子，有可能是感染腸病毒、水痘等病毒，家長一時之間無法分辨，自行塗抹乳液等，都有可能使狀況更糟，甚至延誤就醫，一定要當心。

速就醫確診擦藥膏

林軼群建議，寶寶長疹子，家長應帶孩子就醫診治，經醫師確診開立外用藥膏使用，通常1週內就能好轉，甚至痊癒，千萬不要亂用來路不明的藥膏或病急亂投醫，才不會加重問題。

林軼群也提醒，雖然乳液等保濕產品可保養皮膚，但塗抹後應觀察孩子的皮膚有無發紅、脫屑、起疹子等過敏反應，若有出現，就要停用。