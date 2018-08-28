《謠言終結站》水果醋助新陳代謝？ 含糖量高恐適得其反！

2018-08-28

記者林惠琴／台北報導

坊間盛傳喝水果醋可以促進新陳代謝、預防代謝症候群，但衛福部國健署澄清，缺乏相關科學實證，且市售水果醋為了增加風味，常常會添加大量的糖，因此有糖尿病或想要減重的民眾一定要謹慎使用，以免吃醋的保健效果未達成，就先因攝取太多糖分造成血糖飆高，適得其反。

董氏基金會營養師尤宣文表示，一般來說，水果醋經過發酵會產生偏酸的味道，對於有些人來說，並不容易入口，因此要平衡口感，可能就必須添加糖。

「食用水果醋就像食用另一種形式的含糖飲料！」尤宣文指出，不久前董氏基金會曾調查市售含糖飲料發現，以酸味為基底的飲品，例如梅子、金桔、檸檬等，所含的糖量會高於其他一般飲品，換句話說，水果醋也算是以酸味為基底的飲品，含糖量可能並不會太低。

此外，尤宣文強調，目前喝水果醋可以促進新陳代謝、預防代謝症候群的說法，仍缺乏相關科學實證，建議民眾不宜過度食用，尤其是糖尿病患者或想要減重的民眾，以免反而導致攝取糖分超標，建議可以少喝就少喝，日常生活中補充水分仍以白開水、無糖飲品為首選較佳。

國健署也指出，許多市售水果醋標榜喝了可以促進代謝循環、降低血脂、控制體重及肥胖，但缺乏相關科學實證，且可能為了增加風味而常常會添加大量的糖，因此臨床上很少會建議民眾「喝醋」改善代謝症候群。

國健署提醒，要預防代謝症候群應改善生活型態、均衡飲食，採取低油、鹽、糖與高纖飲食，同時不吸菸、少喝酒，並減少久坐，一天至少運動30分鐘，且要適時紓壓等。