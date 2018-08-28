2018-08-28

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕熱帶性低氣壓帶來豪雨造成中南部縣市淹水，農委會統計全台農損破六億元，雖預估中秋烤肉需求較高的蔬菜、豬肉價格影響不大，但土雞短時間內恐有上漲壓力。

農委會統計，截至昨日下午五點，農損共計六億三二八六萬元，以嘉義縣損失四億三二○二萬元最高，其次是台南市損失一億二五三三萬元。漁產損失三億一六三九萬元，虱目魚損失一億二八五二萬元最高，其次是吳郭魚、鱸魚等；畜產損失一億九二九五萬元，以雞受損一五五．七萬隻、損失一億二二三三萬元最多。

為穩定物價波動，行政院昨召開穩定物價小組工作會議，農委會指出，因農損產量影響不及○．一％，台灣蔬菜、水果、豬肉價格目前維持穩定水準。行政院副發言人丁允恭會後轉述，本次豪雨除雲林等部分蔬菜產區受損，夏季高冷地區的甘藍、宜蘭青蔥及桃園、彰化等主要蔬菜產區，幾乎未受影響，蔬菜應可正常供應。

農委會副主委陳吉仲說明，八成五農損集中在台南市、嘉義縣，蔬菜受損面積兩百公頃，水果災損面積約一百多公頃，蔬菜、水果價格將維持穩定。農委會畜牧處副處長王忠恕表示，豪雨導致上百萬隻雞死亡，數量較多，預計雞蛋、土雞短時間內恐因供應量減少而有上漲壓力，但白肉雞可望持穩。