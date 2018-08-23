奇異果吃太多 高血鉀症險喪命

2018-08-23

記者彭健禮／苗栗報導

74歲的陳老先生是慢性腎臟病患，日前他收到朋友贈送一大箱奇異果後，擔心放太久會腐壞，一天吃好幾顆，但因奇異果為高鉀水果，以致他的身體無法負荷，引發高血鉀症，差點喪命，還好送醫緊急洗腎治療後，才脫離險境。

慢性腎臟病患 身體難負荷

陳老先生患有糖尿病、高血壓及慢性腎臟病多年，有定時回診及服藥治療。日前他因頭暈及全身肌肉無力急診就醫，醫師檢查發現他的每分鐘心跳約30多下、收縮壓也只有80左右，抽血檢查血清鉀離子濃度高達7.3meq/L（正常值為3.5-5.5），心電圖呈現嚴重的心律不整，隨時會休克，緊急安排洗腎才脫離險境；醫師一問之下才知道他吃了太多含高鉀的奇異果。

苗栗市大千綜合醫院腎臟內科醫師許哲維表示，鉀離子是人體重要的礦物質之一，與鎂、鈉、鈣離子一同促進神經活動與肌肉收縮，同時也有助於心臟跳動的規則性。

許哲維說，各類食物中都含有鉀離子，腎功能正常的人可以將過量的鉀隨著尿液排出，維持血中濃度穩定；但腎功能異常的病人因無法正常排出過多的鉀離子，就容易使血鉀過高導致高血鉀症。

高血鉀症初期會出現肌肉震顫、抽筋、感覺異常、肌肉無力等症狀，嚴重時，可能導致心律不整，甚至心跳停止而死亡。

送醫緊急洗腎 才脫離險境

許哲維提醒慢性腎臟病人要少吃高鉀水果，如：柑橘類、葡萄、香蕉、西瓜、木瓜、棗子、枇杷、草莓、奇異果、哈密瓜、桃子、番茄等。

因蔬菜普遍含有高濃度的鉀離子，也要避免生食，建議食用前先用熱水煮3-5分鐘，並且不喝菜湯或火鍋湯；慎選根莖類食材：如馬鈴薯、芋頭、南瓜或山藥，要注意食用的份量；不使用低鈉鹽或薄鹽醬油；不喝咖啡、濃茶、果汁、雞湯、雞精等含有大量鉀離子的飲品。