埔里2天連7震 學者：近期恐會再震

2018-08-19

〔記者曾迺強、陳鳳麗、楊綿傑／綜合報導〕南投縣埔里鎮前晚到昨天發生七起地震，且有三次規模達四以上，其中以昨早八點十五分的規模五最大，中部地區包括南投、彰化等縣市都感覺明顯搖晃，震央南投縣埔里搖晃時間長，不少民眾從睡夢中被搖醒，驚喊：「地震！快起床！」

國立中正大學地球與環境科學系助理教授溫士忠說，初步判斷是歐亞板塊運動的應力累積釋放，埔里鎮位處造山帶，地震是正常現象，未來幾天可能還有規模四以上的地震，民眾要提高警覺。

溫士忠表示，七起地震的震央都位於南投縣政府東偏北方三十三．六至三十五．五公里之間，以昨早八點十五分的規模五最大，其次是前晚六點九分的規模四．八，兩地震深度分別是十七．五公里、十六．八公里，屬於淺層地震（震源距地表深度十一公里至三十公里，十公里內則為極淺層地震）。

溫士忠說，連七震的震央雖接近「大茅埔—雙冬斷層」、觸發九二一地震的「車籠埔斷層」，但埔里鎮位處山區盆地，以震央位置研判，應是單獨發生的地震，與位處平原及山區交界的大茅埔—雙冬、車籠埔斷層活動是否有關，需要進一步觀察。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，九二一後該區域的地震並不頻繁，每隔幾年偶有規模四點多地震，但很少超過規模五，該區地震基本上都是地底下破碎帶所造成。

陳國昌解釋，該區地震有不頻繁、地震規模不大、餘震衰減較快等特性，這次看似與一般狀況不同，但不代表一定會有更大地震。外界疑慮與斷層是否相關？陳國昌初步認為較無關聯性，不過詳細狀況要由地調所確定，目前規模強度應該已到極限，餘震也應會在三至四天內結束。

氣象局︰餘震應在3至4天內結束

連七震讓在九二一地震受災嚴重的埔里鎮民心驚肉跳，紛紛議論會不會有更大的地震發生？前九二一震災重建基金會執行長謝志誠指出，九二一地震後，埔里的大樓重建或經修繕補強，耐震度都提高到六級，一般老舊房屋若不敢確定耐震與否，可探詢南投縣府有無房屋耐震健診的申請。