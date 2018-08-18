更方便 桃機將設自助行李託運

2018-08-18

機捷A1站後 二航廈10月也將設置

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場旅客量不斷成長，在人員有限的情況下，為兼顧服務品質與營運績效，陸續導入科技智慧設施。繼桃園機場捷運A1站設置自助行李託運系統，讓旅客可於台北市報到、託運行李後，桃園機場公司將於桃園機場二航廈出境大廳，設置第二套自助行李託運系統，旅客在航班起飛前四小時就可報到，讓旅客更便捷。

旅客量增 每日要疏運逾12萬人次

桃園機場過去三年旅客量成長幅度達七．八％，去年旅客量接近四千五百萬人次，平均每日要疏運逾十二萬人次，桃園機場公司總經理蕭登科表示，為提升機場運作效能，桃機公司預計今年底到明年初將完成第二航廈擴建工程，後續全力進行第三航廈工程，也會設置自助行李託運系統。

桃園機場公司維護處長孫宏彬表示，第二航廈新設的自助行李託運系統共二十六座，出境大廳南北各十三座，北邊預計十月可啟用，南邊十二月啟用。加入的航空公司包括華航、華信、長榮、立榮，預計還可加入AirAsia、國泰航空等。

根據國際航空電訊協會（SITA）統計，目前已有四十四％機場導入iBeacon系統，旅客下載APP並開啟藍芽後，就能利用機場室內導航服務，避免在多個航廈中迷路；桃機現正進行iBeacon系統建置，第一、二航廈預計明年中完成，啟用後可提供旅客機場地圖導引、設施指引、展覽介紹、航班資訊、登機提醒、店家優惠訊息等功能。