5童群聚染腸病毒 幼兒園未通報挨罰

2018-08-16

〔記者方志賢、吳亮儀／綜合報導〕高雄市大樹區一名二歲男童上月底發燒、抽搐就醫，本月二日通報腸病毒重症。高市衛生局隔日疫調發現同幼兒園另有四人感染腸病毒，推論此波疫情前疑有病例發生未經察覺或未通報，才造成群聚感染。

高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，這名男童讀該幼兒園幼幼班，同幼兒園中班表哥、小班表姊及其他幼童共五人，均在七月廿六、廿七日發病，依規定幼兒園須四十八小時內通報及停課一週。但該幼兒園未通報及停課，直到衛生局疫調才發現五人群聚感染疫情，緊急要求環境清消及停課一週，而未引發另波疫情，但因延遲通報，根據傳染病防治法，對幼兒園裁罰三千元到一萬五千元。

衛生局表示，這名男童感染腸病毒七一型，是高雄今年第三起腸病毒重症，前兩例是腸病毒七一型與伊科病毒。

男童在上月廿六日發燒，隔天持續發燒、口腔潰瘍至診所就醫，診斷為腸病毒。八月二日男童抽搐、左腳膝蓋以下無力，轉診大醫院治療並通報，六日病情穩定康復出院，九日由疾管署確診感染腸病毒重症。

高市衛生局對延遲通報的教托育機構計四間予以開立行政裁處書，並呼籲轄內各幼托園所及機構務必落實公告規定。

今年重症累計25例 7死

疾病管制署副署長羅一鈞表示，今年腸病毒重症累計至今共廿五例重症病例，其中七例死亡。高市衛生局表示，分析腸病毒種類為克沙奇Ａ型、克沙奇Ｂ型、腸病毒七一型及伊科病毒，且近期社區腸病毒七一型陽性個案呈波動趨勢。

羅一鈞說，最近一週的腸病毒就診數約八千四百多人次，已是逐步下降趨勢，看來已過流行高峰，但是依往年狀況，可能會在開學前後又逐步升溫。