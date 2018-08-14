抽血就能檢測乳癌 長庚醫師獲專利

2018-08-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕乳癌高居台灣女性癌症首位，基隆長庚醫院一般外科副教授級主治醫師江坤俊與研究團隊，發現人體中蛋白質「WISP1」可做為「血液中新型乳癌腫瘤指標」，臨床有助早期診斷乳癌、評估療效、偵測復發情形，研究成果已拿到國內專利。「WISP1」可透過抽血檢測，希望未來可加速推廣臨床應用，「像使用血糖機測量血糖一樣方便！」

江坤俊指出，現代醫學進步，第一、二期乳癌治療的成功率可達九成以上，及早治療效果愈好，但乳癌攝影檢查很痛，很多婦女做過一次就不想再做第二次，篩檢率不高，現有乳癌腫瘤指標，例如癌胚胎抗原（CEA）、CA153等，靈敏度、準確度也不夠精準。

他表示，三年前找標靶治療做基因研究，意外發現「WISP1」蛋白質，除會增進乳癌細胞生長和轉移，也會分泌到血液中，有潛力做為新的乳癌腫瘤指標，「可說是誤打誤撞」。他發表的論文，至今已被引用數百次。

經持續研究，江坤俊團隊再證實「WISP1」可做乳癌的指標，敏感度和特異性都優於現有乳癌指標；研究成果「以血液中WISP1的濃度作為乳癌篩檢及偵測復發的方法」更已取得國內專利。

江坤俊說，這項專利還在臨床實驗階段，希望有廠商願投入，加速研發商品化，希望將來可像測量血糖一樣方便，一驗就知有無罹患乳癌或復發。

他表示，乳癌在台灣的好發年齡是女性四十五歲到五十歲，若能早期診斷早期治療，「或許就不用一輩子和癌症辛苦鬥爭。」

以往發現乳癌復發只能進行化療，江坤俊說，現已有新的標靶治療藥物CDK4/6抑制劑，服藥可延緩惡化時間長達二十五個月，有六成患者服用後，腫瘤縮小超過三十％，呼籲患者勇於接受治療。