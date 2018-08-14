高中歷史改採「分域」中國史納入東亞／課審會定調 撇除中國天朝史觀

2018-08-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部課審大會昨討論十二年國教社會領綱的歷史課綱，正式定調高中歷史課程，將採「分域」架構，以台灣、中國、世界等重點，帶入歷史動態，撇除以往中國天朝史觀，中國史改為與東亞互動，台灣則有西歐影響等，擺脫過去固定的政治疆域，以空間概念來理解歷史，盼讓學子有全球化素養。

過往課綱審議中，歷史綱要因牽涉史觀及政治立場而多有爭議，這次歷史領綱一度遭部分統派人士質疑將中國史納入東亞範疇有「去中國化」之嫌，但教育部昨否認此說法，強調這波修訂是要回應多元文化、國際理解等核心素養，讓學子更有全球化視野。

中國史從1.5冊縮為1冊 編年史改成專題

未來高中歷史將不再依循台灣史、中國史及世界史的傳統架構，而是分出三個分域重點：台灣、中國及世界，過往大量中國史內容，從原本一．五冊縮減為一冊，並將中國史改放在與東亞、世界互動脈絡下討論，撇除中國天朝史觀，改納中國與東亞的互動等，探討不同時期和不同區域的關係變化；也不再按照年代或朝代順序的編年做法，而用專題進行。

歷史課綱主持人、政大歷史系副教授金仕起強調，這次課綱並非從單一地區視角處理，改採「分域」概念，提出歷史會隨時間動態浮動，如漢代的中國跟蒙古的中國就不一樣，這次納入全球視野，是希望學子不要再用固定的政治疆域，而改用空間概念去理解歷史、了解世界怎麼來的。

金仕起舉例，談中國就可能跟北亞、南亞等有關，甚至明清時期更與海洋文化多有互動，而台灣則須留意南島文明，乃至荷蘭等西歐國家關係，甚至台灣已有許多新住民子女，未來教師教歷史也可帶入與越南等國家互動，讓其探索、彈性學習。

至於歷史教科書編撰，金仕起指出，國中課綱仍採通史編年方式編寫教科書，高中歷史課綱則將會提供編選原則、主要是採專題方式編寫，讓學子從中產生全球化視野。

有關中國是否被東亞史蓋過，金仕起則解釋，其實談中國歷史必須跟全球互動，但在高二一年恐教不完，因此課綱只好先限縮在關聯性較大的東亞，但高中教師仍可彈性調整。

課審委員、學生代表蕭竹均指出，會中有新北市教育局代表針對歷史課綱，一度提案要求刪除「東亞」、「人群移動」等內容，要求回復到依照台灣、中國、世界等由近而遠方式重新編寫，但部分委員認為是回到舊課綱編寫方式而有異議。該提案最後僅獲六票同意，並未過半，遭大會否決。

台灣史比例增列等提案 19日再審

教育部次長林騰蛟說，社會領綱經三天七場會議已完成五大章節審議，昨把最重要的學習重點大致審完，尤其先定調歷史課綱分域架構，至於台灣史比例增列等其他提案，及剩下實施要點、附錄等兩章，預計十九日開會再審。十二年國教課綱的審議進度，目前仍希望於八月底前完成。