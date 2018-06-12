嗡嗡嗡…耳鳴變腦鳴 忌濃茶和咖啡

2018-06-12

文／陳建志

一名30歲男性業務員，在某次感冒過後，右耳會持續聽到低沉的「嗡嗡」聲，醫師診斷為中耳積水，建議持續服用抗組織胺及內耳循環劑治療。

原本耳鳴聲逐漸變小，但某日上班開會，被檢討業績不良後，這耳鳴聲開始變成高頻率的「嘰嘰」聲，不僅會忽遠忽近，甚至會繞到身體後面、跑到頭頂，有時會衝破腦門，向四周擴散，特別是睡前，幾乎變成繞場音效，一旦午夜醒來，整個心神就會被困在這「繞場」聲中，很難再度入眠，搞到睡眠不足、白天嗜睡，工作效率更差，耳鳴聲更為大聲。

該患者在原本的急性中耳積水所致之耳鳴後，衍生了「變形」耳鳴，這其實是腦鳴。管控腦鳴的神經核位於大腦中的伏核，一旦功能異常，會使患者沉迷於某種特定的事物中，無法自拔，例如酒精、毒品、賭博或網路；但有人卻會「沉迷」於某種身體既有的病痛（例如耳鳴、眩暈、疼痛、失眠…），不停地把現實生活中的壓力、挫折及孤單轉嫁於此，固然可以暫時藉此逃避原本現實中的困境，但現實困境並不會因個人藉病痛逃避而減輕，反而會加重，如此形成了惡性循環，不知不覺便困在這已嚴重扭曲變形的病痛中，使原本單純的耳鳴變成複雜難受的腦鳴，著實是「耳鳴成癮症候群」。

建議耳鳴患者，不僅要正確就醫、接受治療，平常應有規律且「有點忙碌」地工作與作息，可轉移自己對於耳鳴的注意力，避免演變成腦鳴。

避免劇烈運動 接受藥物治療

一旦腦鳴發作，應避免飲用濃茶或咖啡，甚至要暫時避免劇烈運動，應即時接受藥物治療（神經傳導物質受器調節劑），可暫時壓制伏核中的惡性神經迴路，避免腦鳴加重。

然後，需要趕緊改變生活與工作型態，視狀況接受心理治療，早點跳出這惡性神經迴路，使它自然萎縮消退，才能使「變形」耳鳴回歸原本的形態，再隨著治療而逐漸消失。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）