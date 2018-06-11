亞太技院決停辦 教部保證原校畢業

2018-06-11

〔記者吳柏軒、鄭名翔／綜合報導〕少子化衝擊下，亞太創意技術學院將成近年來第四間停辦的學校！因紛爭不斷、情勢複雜，亞太技院董事會昨宣布，決議七日內向教育部提出停辦計畫。對此，亞太師生昨衝到教育部門口遊行抗議，激動要求原校畢業、保障專任教師三年；教部則僅承諾會保障學生，但專任教師在停辦後依法恐須面臨被資遣命運。

專任教師恐被資遣

亞太技院二○一六年由怡盛集團入主，但因無法轉型成功，招生不佳，教學品質又遭教育部稽查不良，一○七學年被全面停招；目前留有在學生八九四人、專任教師五十七人等。

亞太董事會昨發聲明稱，入主學校以來一直努力設法爭取外界資源挹注，盼整合教職員自立自救，「無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜。」在爭議不斷之下，只得「萬般無奈」決議停辦，將在一週內申請立即停辦，盼動用剩餘校務基金付教職員薪水，保留六百萬元助學生原校畢業。

教部技職司長楊玉惠昨強調，亞太學生權益一定會保障，將督促校方全力讓有意願的學生在原校畢業，但專任教職方面，亞太教師喊出「保留三年」薪資，對此疑惑，因學生已大幅減少，教授勢必無課可開，依法校方可將專任師資改為兼任甚至資遣，即使是公立的系所停辦也是同理，因此教師薪資待遇無法透過教部保障，留待校方與教師雙方溝通協商，目前也無法源讓亞太直接轉為公立學校，後續收到其停辦計畫後，再詳細審議。