人工智慧電子鼻 吹氣就能測肺癌／清大與北醫合作研發

2018-06-07

〔記者簡惠茹／台北報導〕有沒有罹患肺癌，讓電子鼻聞一聞，三到五分鐘就知道。清大電機系教授鄭桂忠研究團隊研發人工智慧電子鼻，吹氣就能快篩檢測肺炎、肺癌，昨在台北國際電腦展Gloria專館展出，吸引許多目光。

科技部助15大學成立產學聯盟

科技部結合國內十五所大學成立Gloria國際產學聯盟，計畫四年內投入廿四億元，協助國內大學與世界一流企業合作，去年共補助十五所學校，今年在國際電腦展COMPUTEX打造Gloria專館，呈現各大學頂尖技術和研究，昨有IBM、Kneron、廣達電腦、日月光、微軟、美國佳和生技等十一個國際重量級企業簽約加盟計畫，準備與學界一起挑戰產業世界盃。

科技部長陳良基表示，專館展出許多技術跟醫療和照護結合，很多研究也跟機器人相關，包含AI導入和無人應用；學界有被Gloria帶動，實驗室的技術跟趨勢也相結合，像是交大提供Kneron晶片設計到晶片投片、人才招募培育等服務，中興大學提供佳和生技最新的生物製劑技術，進行產品開發，並在北美成立據點等。

昨日，清大與台北醫學大學團隊合作的人工智慧電子鼻研究，也相當吸睛。二○一六年國人十大死因中，肺炎已攀升至第三名，且年年入榜前十名，過去檢驗相當費時，往往要花費三到五天的時間，經電腦斷層、X光等檢查，還要從患者的檢體培養出病菌，才能診斷病患是否罹患肺炎、肺癌。清大電機系教授鄭桂忠研究團隊與台北醫學大學教授施崇鴻合作，研發含有電子鼻晶片的人工智慧呼吸器，呼氣就能快篩。

3到5分鐘就知快篩結果

鄭桂忠的學生王宣賀解釋，肺癌患者吹出的氣體跟一般人的成分不同，可透過電子鼻快篩檢測患者的氣體，推測其中可能的細菌成分，看是否罹患肺癌，檢測過程更快速，也能及早發現、及早治療。

「三到五分鐘就能知道結果。」學生陳立穎指出，使用者吹氣到氣袋後，機器會分析氣袋內的成分，目前系統正在進行臨床實驗，電子鼻的感測器矩陣中，配置八到九種不同的高分子材料晶片感測器，不同成分的氣味分子接觸感測器後，就能蒐集數據，跟資料庫比對出氣味類型。