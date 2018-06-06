感冒後手腳麻木 抗體作怪引發神經炎

2018-06-06

記者陳建志／台中報導

43歲的賴小姐日前感冒，身體不適，幾天後，雙手和下肢麻木，不僅上完廁所後難起身，連化妝都有困難，她趕緊就醫，檢查後確診為罕見的「急性去髓鞘性神經炎」，院方安排5次的血漿置換治療，將致病的抗體過濾出後，順利返家休養。

確診「急性去髓鞘性神經炎」

亞大醫院神經內科主治醫師黃紫英指出，「急性去髓鞘性神經炎」每年發生率為10萬分之1-2，屬罕見的免疫相關疾病，好發於年輕成年人或55歲以上的年長者，致病原因是人體遭感染後，身體產生對抗感染的抗體，但此抗體又攻擊包覆在神經表面的髓鞘，進而造成神經發炎，影響神經訊息的傳遞。

黃紫英指出，臨床上患者會出現肢體麻木、無力的現象，也有少數患者會有下背痛症狀，約50%-60%的患者在發病約3週前有出現感冒、喉嚨痛、腹瀉等症狀，或曾接受重大手術、注射疫苗、生產。

血漿置換治療 移除致病抗體

黃紫英表示，「急性去髓鞘性神經炎」可利用血漿置換，移除體內致病的抗體，或者透過靜脈注射免疫球蛋白中和抗體，但因靜脈注射免疫球蛋白中和抗體需自費20萬以上，因此安排患者進行有健保給付的血漿置換，治療過程和洗腎相似，每2到3日執行一次，前後進行5次，患者就從全身癱軟恢復到可行走。

黃紫英指出，大部分患者恢復良好，但仍約有兩成的病人，會出現不同程度無法恢復的障礙，且此病非終身免疫，仍有約3%的復發機會，患者的恢復程度也和症狀發生時神經受損程度有關，提醒民眾若感冒或腸胃道感染後，出現四肢無力、麻木等情形，應儘早就醫治療。