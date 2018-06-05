失智症人口增加 衛福部規劃友善社區

2018-06-05

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕國內失智症人口恐將每五年增一％、平均每四十分鐘增一人，面對失智症患者日益成長的挑戰，衛福部已擬訂二○一八年至二○二五年「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，除了持續擴展去年推出的「失智社區服務據點」、「失智共同照護中心」外，也正規劃「失智症友善社區」，預計年底公布更具體運作內容。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，失智者不只是失去記憶，通常還伴隨逐漸失序的問題行為，讓照顧者身心俱疲。過去調查發現，讓失智症患者安心在原來生活的社區中，獲得有尊嚴、完善的醫療及生活照顧，同時照顧者可獲得照顧訓練及支持服務，是民眾最希望政府為失智家庭所做的協助。

7年內廣設服務據點和照護中心

衛福部次長薛瑞元說明，目前衛福部推動重點在於廣設「失智社區服務據點」與「失智共同照護中心」，前者提供個案及照顧者支持服務，例如認知促進、延緩失能、喘息服務等。

後者則是多設於醫院，以提高失智症確診率，建構登錄系統，避免延誤病情，初步要將確診率由現在的三成增至二○二○年的五成，並且加強專業照顧人員的訓練、連結社區。

衛福部統計，去底「失智社區服務據點」已有一三四處，「失智共同照護中心」二十處，預計二○二○年要分別達到三六八處、六十三處。

薛瑞元指出，目前正規劃「失智症友善社區」，考量超過九成失智症患者居住在家中、生活於社區中，可能出現走失、買東西忘了付錢等情況，為避免民眾一遇到有關爭議就報警抓人，或是其他影響彼此關係的狀況，將研擬一些方案協助大家提高對於失智症的認知、相關情況要如何應對，預計今年底會有更具體的運作內容，經試辦後評估調整再推廣至全國。