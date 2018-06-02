腦麻生全勤畢業 感謝同學「當他的腳」

2018-06-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林多所高職昨天舉行畢業典禮，斗南大德工商綜合職能科劉平亮因腦性麻痺行動不便，三年來爸爸每天騎機車載送上下學，同學陳益祥再從校門推他到教室，上課時同班同學也常常主動幫他，劉平亮昨天獲頒全勤獎，最感謝「同學當他的腳」，讓他順利完成學業。

劉平亮家住虎尾，雖因腦性麻痺造成多重障礙，雙腳無力行動不便，但個性樂觀活潑，崇德國中畢業後進入大德工商就讀，三年來上、下學都是爸爸騎機車接送。

爸爸送到校門 同學陳益祥推到教室

爸爸每天早上七點二十分載平亮到校門口，他就坐在輪椅上等七點半搭校車的陳益祥到校，再由益祥推他到教室，每天上、下學時間都可看見益祥推著平亮。校長涂金助說：「每次看到都很感動，這是學校最美麗的風景。」

班導師王美蘋說，平亮與益祥是國中同班同學，高一因對學校環境不熟悉，曾請高三學長幫忙推一陣子，之後就都由益祥負責，上課若需要換教室或要上廁所，班上同學也會幫忙撐扶或推輪椅。

王美蘋表示，平亮活潑又好學，上課不懂會主動問問題，很有自己想法，益祥雖外表看起來酷酷的，但熱心助人，把幫助平亮當成「任務」，即使兩人曾意見不合吵架，他也沒有缺席或抱怨。

因為擔心平亮沒人推，益祥都沒請假，兩人三年都全勤，昨天畢業典禮平亮獲頒全勤獎，益祥則獲熱心助人獎。